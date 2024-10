Borgosesia ha detto addio a Maria Cerini: aveva solo 56 anni. Madre di due figli, in passato aveva lavorato come assicuratrice. Tanti amici al funerale.

Borgosesia ha detto addio a Maria Cerini: aveva solo 56 anni

La simpatia contagiosa e la voglia di sorridere sempre alla vita: era una ragazza solare, Maria Cerini. Se n’è andata troppo presto, a soli 56 anni. Una scomparsa che lascia intorno a sé solo silenzio e dolore. E i ricordi delle tante persone che la conoscevano, che al funerale celebrato nella mattinata di ieri, mercoledì 30 ottobre, hanno pianto “un’anima bella”.

Maria Cerini abitava a Borgosesia, ora in viale Rimembranze dopo aver vissuto per anni nel rione Aranco. In passato aveva lavorato come assicuratrice. Madre di due figli, Alice e Alex, aveva la passione per la montagna. Il decesso è avvenuto lunedì nella sua abitazione.

Una donna gentile e sorridente

Una notizia che in breve si è diffusa in città lasciando sgomenti quanti la conoscevano. Maria Cerini era sempre sorridente e gentile con tutti, tratti peculiari del suo carattere che tutti evidenziano.

«Tanti conoscevano Maria – è il ricordo commosso di un amico -, se ti capitava di passeggiare con lei non passavano dieci metri senza che trovasse qualcuno da abbracciare. Questo era il suo saluto, un abbraccio che scaldava il cuore. Così bisogna ricordarla: le anime belle si prendono cura. Nel loro cuore c’è cura, c’è amore. Nel loro dare si consumano, come candele che danno luce esaurendosi».

I ricordi sui social

Anche sui social sono molti i ricordi di persone che hanno condiviso parte del loro cammino con quello di Maria Cerini, tante le testimonianze di affetto: «Ci siamo conosciute che ero una ragazzina di 21 anni – scrive un’amica -. E da quel momento siamo diventate amiche. Sapere della tua perdita mi fa malissimo: una donna fantastica, gentilissima, dolce, simpatica, che porterò sempre nel cuore».

E ancora: «Eri così piena di vita, sempre col sorriso stampato. Sicuramente hai lasciato un grande vuoto alle persone che ti vogliono bene, ora continua a sorridere come sai fare».

Tante le testimonianze di vicinanza alla famiglia per il dolore che sta affrontando, dimostrate anche ieri per l’ultimo saluto portato nella chiesa parrocchiale di Aranco. Con i figli Alice e Alex, Cerini ha lasciato la mamma Doris.

