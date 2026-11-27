Quattro persone a bordo della stessa automobile, una vittima e tre occupanti rimasti completamente illesi. È il drammatico e singolare bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 novembre, a Torino. Intorno alle 14 una Fiat 500 si è scontrata con un carroattrezzi all’incrocio tra strada del Molino del Villaretto e strada comunale del Villaretto, nella zona settentrionale della città.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 64 anni, che viaggiava sulla Fiat 500 e che ha perso la vita in seguito allo schianto. Le altre tre persone presenti nell’abitacolo sono invece rimaste illese, una circostanza che rende particolarmente impressionante il bilancio dell’incidente. Per il sessantaquattrenne, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Lo scontro tra una Fiat 500 e un carroattrezzi

La tragedia si è consumata all’intersezione tra due strade della zona del Villaretto, alla periferia di Torino. Per cause ancora da accertare, la Fiat 500 sulla quale viaggiavano le quattro persone è entrata in collisione con un carroattrezzi. L’impatto ha avuto conseguenze fatali per uno degli occupanti, mentre gli altri sono usciti dall’incidente senza riportare lesioni, secondo le prime informazioni diffuse.

Restano ancora da chiarire diversi aspetti della dinamica, compresa la posizione dei due veicoli e le circostanze che hanno provocato lo scontro. Tra le ipotesi inizialmente riportate dalla stampa locale figura anche una possibile mancata precedenza. Non ci sono però ancora conferme sulle cause dell’incidente e sarà necessario attendere gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Inutili i soccorsi per il sessantaquattrenne

Immediata l’attivazione dei soccorsi dopo l’incidente. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Azienda Zero, inviate dalla centrale operativa per assistere le persone coinvolte. Per l’uomo di 64 anni ogni tentativo di soccorso è risultato inutile: il personale sanitario non ha potuto evitare il tragico epilogo. Non sono state ancora diffuse le generalità della vittima.

Particolarmente insolita la differenza nelle conseguenze riportate dalle persone che si trovavano sulla medesima vettura. Se per il sessantaquattrenne l’impatto si è rivelato mortale, gli altri tre occupanti non avrebbero riportato alcuna ferita. Non sono stati comunicati ulteriori particolari sui posti occupati dalle quattro persone all’interno dell’automobile al momento dello schianto.

La polizia locale ricostruisce la dinamica dell’incidente

All’incrocio sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Torino, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire la sequenza dello scontro tra la Fiat 500 e il carroattrezzi, verificando le circostanze che hanno portato alla collisione e le eventuali responsabilità dei conducenti.

La ricostruzione dell’incidente dovrà inoltre contribuire a spiegare un bilancio tanto particolare, con una persona deceduta e tre rimaste illese sulla stessa automobile. Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire perché le conseguenze siano state così diverse. Resta il tragico bilancio di una vita perduta in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo le strade della periferia torinese.

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