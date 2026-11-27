Per il Castello di Miasino, bene confiscato alla criminalità organizzata, i lavori dell’ultimo lotto potrebbero iniziare nel 2028 e durare circa un anno. Prima dovranno concludersi il cantiere attuale, il cui termine è fissato al 7 maggio 2027, e i collaudi, previsti entro la fine del 2027. Il cronoprogramma non indica quindi una data certa per la conclusione complessiva o per la riapertura.

La sequenza e le scadenze sono riportate nel resoconto della risposta dell’assessore regionale Gian Luca Vignale all’interrogazione di Domenico Rossi, diffuso come comunicato del Consiglio regionale. Anche la ricostruzione della vicenda pubblicata da La Voce di Novara riferisce che il traguardo slitta al 2028. La risposta dell’assessore, tuttavia, parla dell’avvio dei lavori finali in quell’anno e ne stima la durata in dodici mesi.

Due milioni assegnati, ma l’iter deve completarsi

Il 17 novembre sono stati assegnati 2 milioni di euro per la riqualificazione del castello nell’ambito di un atto integrativo sui fondi FSC approvato dal Cipess. Le risorse potranno essere impegnate quando la delibera diventerà efficace: il percorso comprende verifiche della Ragioneria generale dello Stato, la sottoscrizione del Segretario del Cipess e del presidente del Consiglio, quindi il controllo di legittimità della Corte dei conti.

La risposta riferisce inoltre che è in corso il progetto di fattibilità tecnico-economica per la parte conclusiva dell’intervento. Per un quadro economico indicato in circa 1,5 milioni di euro, dovrà essere reperita una copertura di circa 800mila euro. È prevista una nuova gara d’appalto, da bandire all’inizio del 2027; la documentazione consultata non chiarisce come questa copertura si coordini con i 2 milioni assegnati.

Il cantiere attuale e le criticità segnalate

Vignale ha riferito che l’appalto in corso è stato aggiudicato il 22 aprile 2022. Secondo la sua risposta, durante i lavori l’impresa Edilzito ha demolito un muro perimetrale, il cui ripristino era in fase conclusiva. L’assessore ha anche segnalato due procedimenti di Spresal e Ispettorato del lavoro per non conformità, che hanno comportato demolizioni e nuove realizzazioni. La Regione avrebbe valutato che rescindere il contratto avrebbe potuto aprire un contenzioso e lasciare l’immobile fermo per anni.

Il castello è entrato nel patrimonio della Regione Piemonte nel 2016 ed è destinato al riutilizzo per finalità sociali e culturali. Rossi, consigliere regionale del Partito democratico, ha chiesto chiarimenti sui tempi con un’interrogazione e ha annunciato che proporrà alla commissione Legalità un nuovo sopralluogo nei prossimi mesi. «Sui beni confiscati dobbiamo fare presto e bene», ha dichiarato.

Il calendario non fissa la data della riapertura

Il passaggio alla fase finale dipende dalla conclusione del cantiere in corso, dai collaudi, dal reperimento della copertura indicata e dalla nuova gara. Il cronoprogramma fornisce una previsione per l’avvio delle ultime opere, non una data definitiva per la loro conclusione né per l’assegnazione del castello a enti o associazioni.

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