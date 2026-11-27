La Valsesia perde una delle figure che hanno accompagnato per decenni lo sviluppo dei suoi impianti sciistici. È morto a 82 anni Luciano Ferro, storico dirigente delle funivie di Alagna e dell’Alpe di Mera, nonché vicesindaco di Mollia. La notizia della scomparsa è stata comunicata attraverso il manifesto funebre diffuso giovedì 26 novembre. I funerali saranno celebrati sabato 28 novembre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Mollia.

Il suo nome è legato ad alcuni dei passaggi più importanti della storia recente del turismo montano valsesiano. Prima alla guida degli impianti di Alagna, poi ai vertici della società Alpe di Mera, Ferro è stato protagonista della trasformazione del sistema sciistico della valle, fino alla fusione societaria del 2018. Un’attività professionale alla quale aveva affiancato anche l’impegno nell’amministrazione del proprio paese.

Dalle storiche funivie di Alagna alla Capanna Margherita

La carriera di Luciano Ferro nel settore degli impianti a fune risale almeno agli anni Ottanta, quando era direttore delle Funivie Monrosa di Alagna. La società gestiva gli storici collegamenti che permettevano di raggiungere le alte quote del Monte Rosa, fino a Punta Indren. Un ruolo di responsabilità in una fase importante del turismo alpino, quando la montagna valsesiana cercava di valorizzare sempre più le proprie potenzialità.

Una testimonianza curiosa arriva dal 1988. Il periodico del Club alpino italiano “Lo Scarpone” ricordava Ferro come ideatore di un collegamento televisivo in diretta dalla Capanna Margherita, a oltre 4.500 metri di quota. Un’iniziativa che portava le immagini del Monte Rosa nelle case degli italiani, mostrando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per promuovere la montagna.

Il rilancio dell’Alpe di Mera e gli investimenti negli impianti

Successivamente Ferro è diventato uno dei principali riferimenti della società Alpe di Mera, impegnata nel rilancio della stazione sciistica di Scopello e Pila. Già nel 2003 figurava come amministratore delegato della società, nata per acquisire e rinnovare gli impianti. Furono anni di importanti investimenti per modernizzare il comprensorio, anche attraverso i finanziamenti legati alle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

I programmi di riqualificazione hanno riguardato seggiovie, sistemi di innevamento e infrastrutture, contribuendo al rinnovamento della località. Ferro ha successivamente ricoperto anche la carica di amministratore unico di Alpe di Mera Spa. Il suo lavoro si è intrecciato con alcune delle principali scelte strategiche compiute per garantire continuità e prospettive di sviluppo allo sci valsesiano.

Nel 2018 la firma della storica fusione tra Mera e Alagna

Uno dei momenti più significativi della sua carriera arrivò il 20 novembre 2018. Quel giorno, davanti al notaio, Luciano Ferro firmò insieme a Luciano Zanetta la storica fusione tra Alpe di Mera Spa e Monterosa 2000. Un’operazione che riuniva sotto un’unica gestione i principali impianti sciistici della Valsesia, superando la separazione tra le due stazioni.

La fusione rappresentò un passaggio fondamentale per costruire un’offerta turistica più coordinata e valorizzare le diverse caratteristiche di Alagna e Mera. Ferro aveva seguito il percorso anche nei mesi precedenti, partecipando alle assemblee societarie che avevano approvato l’operazione. Una tappa destinata a segnare la storia dello sci valsesiano, alla quale il suo nome rimane legato.

L’impegno per Mollia e l’ultimo saluto di sabato

Accanto alla lunga attività nel settore funiviario, Luciano Ferro aveva mantenuto un forte legame con Mollia, il paese dell’alta Valsesia dove era nato. Ricopriva la carica di vicesindaco nell’amministrazione guidata da Marilena Carmellino, incarico già svolto nella precedente consiliatura. Un impegno pubblico che affiancava quello dedicato alla montagna e allo sviluppo turistico del territorio. Nel 2024 fu tra gli amministratori valsesiani che aderirono in gruppo a Forza Italia, segnando di fatto un radicale spostamento dell’asse politico della valle.

Lascia la moglie Anna, la figlia Federica con Giacomo, i nipoti Greta e Tobia e gli altri familiari. Il rosario sarà recitato venerdì 27 novembre alle 19 nella chiesa parrocchiale di Mollia, dove sabato 28, alle 10.30, si svolgeranno i funerali. Seguirà la cremazione a Domodossola. La famiglia chiede di sostituire i fiori con offerte al Fondo Edo Tempia o alla ricerca oncologica. Un ultimo saluto a un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita alle montagne valsesiane.

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