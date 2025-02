Borgosesia, le ambulanze della Croce rossa hanno fatto sei giri del mondo. Numeri da record a bilancio del 2024 per il comitato di Borgosesia: portati a termine anche 2mila interventi di emergenza.

Borgosesia, le ambulanze della Croce rossa hanno fatto sei giri del mondo

Quasi 250mila chilometri percorsi in un anno (pari a circa sei volte il giro del mondo) e più di duemila uscite per emergenze (quindi con una madia tra le cinque e le sei al giorno). Sono numeri da record quelli che ha fatto segnare negli ultimi dodici mesi il comitato Croce rossa di Borgosesia.

Il 2024 è infatti stato un anno da incorniciare. Tantissimi i chilometri percorsi per le emergenze ma anche per i servizi ordinari, ma non solo. I volontari che sono quasi 300 impegnati in settori differenti sono riusciti anche a portare a casa diversi risultati sul piano degli aiuti ai bisognosi e per le attività ambulatoriali.

LEGGI ANCHE:

I numeri dello scorso anno

La fotografia che emerge dai dati del comitato mette in luce l’operatività del gruppo. Sono stati percorsi quasi 250mila chilometri e precisamente 244.723 per aiutare chi aveva bisogno, di cui: 56.906 chilometri per 1.122 servizi privati in ambulanza, 18.932 per 232 servizi privati in auto, 62.719 per 2.023 emergenze 118, 25.953 per 302 servizi in convenzione con ambulanza, 10.968 per 106 servizi in convenzione con auto, 69.245 per 876 servizi dialisi. Alcuni operatori impegnati nella distribuzione anche di beni di prima necessità a chi sta affrontando un momento difficile. Sono stati 9.628 chili di beni distribuiti a 82 nuclei familiari e 264 beneficiari.

«Un ottimo traguardo – commenta il presidente Pier Franco Zaffalon – che possiamo dire di essere riusciti a raggiungere grazie agli aiuti dell’Unione europea ma anche da alcuni beni che abbiamo acquistato internamente».

La presenza alle manifestazioni

La Croce rossa è sempre presente anche alle manifestazioni locali garantendo assistenza alle comunità. Sono state 980 le ore dedicate alle emergenze, in occasione delle sfilate di carnevale e all’Alpàa, il Campionato Italiano di mountain bike della Prevostura, l’allestimento del campo “I Care Your Children” oltre che all’operatività per una trentina di allerte meteo con codice giallo e tre con arancione. Senza contare le iniziative che Croce Rossa promuove per giovani e donne che arrivano da situazioni particolarmente complesse.

Abbiamo svolto attività per i giovani e con i giovani e tra queste è stata memorabile la nostra Tenda Stregata di Halloween, dove sono passati circa 600 coraggiosi bambini – fa sapere il sodalizio -. Abbiamo organizzato eventi e raccolte fondi, ma soprattutto… abbiamo aiutato 28 donne a imparare una professione».

Impegno per la formazione professionale

La formazione è infatti un altro punto importante per quanto riguarda le attività del sodalizio. Nel corso del 2024 sono state 137 le persone che hanno imparato a usare un defibrillatore, 16 sono i nuovi Volontari, 12 i nuovi operatori per trasporto infermi, 7 nuovi soccorritori 118.

«I volontari sono ad oggi 257, cui si aggiungono 13 dipendenti. Vorremmo incrementare la presenza di operatori quindi chi volesse avvicinarsi a noi sarà sempre accolto a braccia aperte – conclude Zaffalon -. Tra l’altro a livello nazionale è prevista da quest’anno un progetto che consentirà per un anno alle persone di operare in Croce rossa senza vincoli particolari. E’ una sorta di prova di attività. Chiunque volesse prestare aiuto, potrà farlo».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook