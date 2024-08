Nuova grandinata su Borgosesia e dintorni. Staccata l’insegna dell’Hotel Garden

Nuova grandinata su Borgosesia e dintorni. Il maltempo di oggi ha colpito parecchie zone in Piemonte. Possibili altri temporali in serata.

Nuova grandinata su Borgosesia e dintorni

Esattamente una settimana dopo il nubifragio che mercoledì scorso aveva fatto danni notevoli a Borgosesia, la città è stata nuovamente colpita da una grandinata. Un fenomeno che non avrebbe avuto l’intensità di quello della scorsa settimana, ma i chicchi hanno comunque imbiancato strade, orti e aree verdi. Anche in questo caso si è avuto un drastico calo delle temperature.

Il vento è stato violento, tant’è che lungo via Vittorio Veneto ha staccato l’insegna dello storico Hotel Garden: la struttura è caduta nell’area di fronte all’ingresso. Si tratta di un’area privata, però è anche vero che molta gente ci passa normalmente perché è di fianco al marciapiede. Quindi per fortuna che in quel frangente non passava nessuno.

Al momento non ci sono segnalazioni di danni, ma ci sono alcune situazioni da verificare. Tante strada sono comunque segnate dal nubifragio, con foglie e rami caduti. E anche garage allagati, come ci segnala un lettore.

Colpiti anche i dintorni

Il maltempo incombe su tutta la zona, e gli esperti del meteo segnalano che un nuovo fenomeno temporalesco, con vente più forti e magari anche grandine, potrebbe arrivare in serata. A Quarona il sindaco Francesco Pietrasanta non segnala danni particolari, ma avvisa: «Se ci sono zone dove avete riscontrato difficoltà nello smaltimento delle acque, segnalatelo». Appariva imbiancato dalla grandine anche il Monte Barone in Valsessera.

Il maltempo si è accanito anche su altre zone del Piemonte, a partire dal capoluogo Torino. Il Centro meteo regionale segnala, per esempio, una «ingente grandinata anche al Colle del Crò tra Val Lemina e Val Chisone. Da segnalare anche accumuli pluviometrici particolarmente ingenti in zona con ben 114 mm a Talucco e più su circa 100 millimetri a Pra Catinat»

