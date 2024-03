Borgosesia piange Edoardo Ghelma, fotografo e uomo politico. Attuale responsabile del circolo del Partito democratico cittadino, aveva 77 anni.

Era stato anche candidato sindaco a Borgosesia negli anni Novanta, all’epoca della vittoria di Corrado Rotti. Fotografo di professione, era uno degli esponenti di punta del centrosinistra valsesiano, tant’è che attualmente era responsabile del circolo Pd cittadino. Edoardo Ghelma se n’è andato a 77 anni, dop0 aver combattuto contro una malattia.

Tra i primi a ricordarlo c’è Istituto storico della Resistenza: «La notizia della scomparsa di Edoardo Ghelma ci rattrista particolarmente. Edoardo ha seguito la vita dell’Istituto, ha collaborato ad alcune nostre iniziative ed è stato un riferimento costante e generoso per la nostra attività. Il momento più bello di questi lunghi anni di amicizia e stima è stato quello della pubblicazione del suo libro “Pianezza. Il mondo del grande Cesare”, uscito nel 2018, in cui ha raccolto tante storie della comunità, illustrate con la sua sapiente abilità di fotografo.

Storie che, come scrive, prendevano corpo “da coloro che lavorano sodo nei campi e nelle fabbriche e vanno umilmente a combattere guerre causate da chi la Storia ha glorificato”. In questa sensibilità per gli umili è racchiusa una grande lezione di umanità che rimarrà e continuerà ad ispirare la nostra azione. A Giannina, Marta e a tutti i familiari l’Istituto si stringe in un abbraccio ideale, nel ricordo del grande Edoardo».

La passione per il territorio

Edoardo era una persona mite e misurata, appassionato delle montagne e della gente della valle. Era vicino a un altro storico personaggio del centrosinistra, recentemente scomparso, Giorgio Orsolano.

E a proposito di Orsolano, vale la pena di leggere quello che poco più di un anno fa Ghelma scriveva in occasione della dedica della sede del Pd cittadino prorpio all’amico.

«Scrivo a chi conosceva Giorgio Orsolano. Ad un anno dalla sua scomparsa abbiamo pensato di dedicargli il Circolo PD di Borgosesia. Si, certo, è un circolo di partito ma quello di Borgosesia è un circolo fatto a somiglianza di Giorgio: aperto, non settario, dove il sentimento si ricava il suo spazio per vincere attriti e diffidenze. Sarà dedicato a lui perché ci ha insegnato durante la sua, purtroppo troppo breve, vita che il dialogo e l confronto con idee diverse dalle tue porta a terreni fecondi.

Spingeremo affinché le istituzioni si ricordino di lui per sempre, quelle istituzioni che lui ha servito con dedizione, slancio innovativo e fecondità di idee. Alla cerimonia vorremmo che partecipassero coloro che lo hanno incrociato , che lo hanno conosciuto e apprezzato, al di là dell’appartenenza politica. Vorremmo sentire le loro parole e quindi invitiamo, per chi se la sente, a dire qualcosa in libertà. Sarebbe contento, lui che era un memorabile autore di ricordi a futura memoria».