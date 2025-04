Borgosesia rinnova la pavimentazione di viale Duca d’Aosta: due mesi di cantiere. Intervento da 400mila euro per sistemare un tratto ormai pieno di buche e avvallamenti.

Borgosesia rinnova la pavimentazione di viale Duca d’Aosta: due mesi di cantiere

Conto alla rovescia per la sistemazione di viale Duca d’Aosta, una delle principali arterie di Borgosesia: il cantiere partirà a giugno, subito dopo la fine dell’anno scolastico. I lavori, attesi da tempo, prevedono il totale rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi. I tempi previsti per la realizzazione sono di due mesi, e l’intervento sarà strutturato su più lotti in modo da consentire di mantenere quanto più regolare il traffico per le vie limitrofe.

Il rinnovo del tratto di strada è necessario per la presenza di tante buche e avvallamenti provocati dal distacco dei cubetti di porfido. Lo scorso anno la strada era già stata interessata da un intervento legato ai sottoservizi con la posa della nuova linea del gas. Tra pochi mesi si passerà nel vivo della riqualificazione

Operazione da 400mila euro

«Appena finiranno le scuole partirà il corposo intervento, per il quale investiremo circa 400mila euro, interamente finanziati con fondi di bilancio comunale – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Sarà rifatta la sede stradale e i marciapiedi. Coinvolgendo una delle principali strade della città, dove si trovano tre istituti scolastici, è necessario programmare i lavori in un periodo dell’anno in cui non diano problemi al traffico quotidiano di autobus e auto private negli orari di inizio e fine lezioni».

Il rinnovo completo della sede stradale era previsto, soprattutto dopo i lavori sulla rete del gas. «Il piano viabile di via Duca d’Aosta si presenta precario e bisognoso di un intervento radicale – conferma il primo cittadino, che anticipa l’organizzazione del prossimo cantiere -. Suddivideremo il cantiere in diversi lotti, in modo da consentire il traffico in entrata ed in uscita da via Marconi e via Sesone».

Il calendario dei lavori

Inizialmente verrà rimosso il fondo in porfido e rifatte le tubazioni per la raccolta delle acque, che a seguito di una video-ispezione sono risultate molto danneggiate. Quindi, verrà realizzato un nuovo sottofondo stradale dello spessore di trenta centimetri, a cui si aggiungerà uno strato di binder di otto centimetri e un tappetino d’usura di tre.

Verranno poi demoliti e interamente ricostruiti i marciapiedi con cordoli laterali in pietra larghi quindici centimetri e pavimentazione in cubetti di porfido dal diametro di dieci centimetri posati su un sottofondo di cemento armato. L’obiettivo dell’intero progetto è realizzare opere che garantiscano la durata nel tempo.

