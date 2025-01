Borgosesia trova un nuovo comandante della polizia municipale. Trovato anche il sostituto dell’agente che aveva chiesto di essere trasferito.

Fumata bianca per il nuovo comandante della polizia municipale di Borgosesia. E’ andato a buon fine il bando e presto sarà colmato il posto vacante da qualche settimana. Il Comune cercava un funzionario per ricoprire il ruolo di dirigente, e la figura è stata individuata venerdì a conclusione dei colloqui. Per prendere servizio, si dovrà ora attendere il “via libera” dal Comune dove ha l’attuale incarico.

Non solo: con un secondo bando è stato anche assegnato il posto da agente che era rimasto libero dall’inizio dell’anno in seguito a un trasferimento. Con i due inserimenti, l’organico della polizia locale sale così a cinque unità. E a breve sarà formulato un nuovo concorso per incrementare il personale.

A novembre il caso della borsa piena di soldi

I problemi per l’inquadramento della polizia municipale sono scoppiati a novembre, quando un’inchiesta per peculato ha messo sotto indagine tre agenti. E’ il caso legato alla sparizione di una somma di denaro, poco più di ventimila euro, che era contenuta in una borsa ritrovata da un cittadino.

Due degli agenti hanno rassegnato le dimissioni, il terzo è ancora fuori servizio in malattia. Il reparto è così rimasto ai minimi, con soli tre agenti a disposizione (un quarto ha ottenuto il trasferimento alla fine del 2024), e soprattutto senza il comandante, figura indispensabile per tutta una serie di responsabilità.

Già fatto il primo colloquio, ma serve ancora un effettivo

Il Comune si è dunque affidato a due bandi, con la procedura della mobilità, conclusi la scorsa settimana. Individuato il futuro comandante, si chiama Paolo Martini: «Ha tutti i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo, e al colloquio di venerdì ha dato piena disponibilità – anticipa il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Attualmente è in servizio al Comune di Bergeggi, in Liguria, ma essendo novarese cercava un avvicinamento. In passato, è stato anche vigile a Quarona. Per noi è tutto a posto, dobbiamo solo attendere che venga “liberato” dal Comune dove lavora e appena possibile potrà prendere servizio».

Con il secondo bando è stato trovato l’agente che va a sostituire un pari grado trasferito un mese fa. Sale a cinque l’organico, ma non è ancora sufficiente: «Dovremo aggiungere almeno un’altra posizione – conferma il primo cittadino -. Considerato che con la mobilità abbiamo ricoperto due posti, per i prossimi faremo un concorso in modo da trovare almeno un altro agente».

