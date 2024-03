Canna fumaria in fiamme, paura a Valduggia. Intervento dei vigili del fuoco per scongiurare danni maggiori.

Canna fumaria in fiamme, paura a Valduggia

Soltanto il tempestivo intervento dei vigili de fuoco ha permesso di limitare i danni in seguito all’incendio della canna fumaria in una casa a Valduggia. Paura qualche era fa intorno alle 18.30, quando al numero di emergenza è arrivata la richiesta di aiuto. A intervenire è stata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. In una abitazione di Valduggia c’era una canna fumaria che stava andando a fuoco.

I vigili del fuoco in azione

Arrivata sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla completa estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dello scenario di intervento.

Non ci sono feriti da segnalare e per fortuna i danni sono stati limitati nella struttura. Gli inquilini sono stati in un primo momento evacuati per precauzione, poi dopo i lavori di messa in sicurezza e di bonifica hanno potuto fare rientro nella loro casa.