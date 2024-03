Cantine ancora allagate in viale Duca d’Aosta: preoccupazione a Borgosesia. Iniziate le videoispezioni per capire se ci sono falle nelle fognature.

A Borgosesia prime videoispezioni per verificare le condizioni della rete fognaria tra piazza Cavour e via Duca d’Aosta. Gli esiti si conosceranno nei prossimi giorni. La verifica dovrà chiarire lo “stato di salute” delle condutture dopo le copiose infiltrazioni nelle cantine di condomini della zona, e le proporzioni di un eventuale intervento di riparazione.

Si teme infatti che il collasso sia di ampia portata e renda necessario un grosso intervento di ripristino.

Le infiltrazioni nelle cantine

Le prime chiare infiltrazioni si erano avute in occasione del weekend di pioggia, l’altra settimana. Poi nuove infiltrazioni nelle cantine di un palazzo hanno costretto gli amministratori a mettere ancora in azione le pompe per prosciugare i locali dall’acqua.

La zona è quella tra piazza Cavour e viale Duca d’Aosta. Venerdì è stata effettuata la videoispezione sulla rete fognaria, appunto per chiarire le proporzioni della rottura e l’eventualità di un intervento di riparazione di ampia portata. Il lavoro porterà anche ad alcune temporanee modifiche alla viabilità.

Dai risultati dell’ispezione si dovranno poi definire i tempi per il rifacimento della pavimentazione della strada.

Si teme sia necessario un impegnativo intervento

Quanto sia rilevante la rottura lo si saprà a breve. La preoccupazione è che risulti necessario un grosso intervento di riparazione che coinvolga buona parte della strada.

«Dall’esito si capirà come procedere, c’è solo da sperare che non richieda un lavoro lungo – auspica il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Se si tratta di un collasso contenuto, si interverrà con un rivestimento interno delle condotte, altrimenti saranno da mettere in programma lavori di ben altra portata».

Alla definizione dei tempi dell’intervento sulla rete fognaria è subordinato il rifacimento della pavimentazione in viale Duca d’Aosta per la rimozione dei cubetti di porfido e la sostituzione, nella parte alta, con l’asfalto. L’opera era prevista per i prossimi mesi, ma rischia di dover essere spostata di un altro anno.