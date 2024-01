Carnevale di Borgosesia, oggi in piazza i grandi carri per la prima sfilata. Sei rioni si sfidano per il palio, tre mascherate a piedi in gara per il minipalio.

Carnevale di Borgosesia, oggi in piazza i grandi carri per la prima sfilata

Sei grandi carri allegorici e tre mascherate a piedi: saranno loro i protagonisti della prima sfilata del carnevale di Borgosesia in programma per il pomeriggio di oggi, domenica 28 gennaio. Salito al “governo” cittadino il Peru Magunella, ora il carnevale terrà banco per circa tre settimane, con il coordinamento del Comitato organizzatore.

Oggi dunque l’attenzione sarà tutta rivolta alle creazioni dei costruttori. Cerimonia di apertura alle 14 in piazza Mazzini con lo spettacolo di “Sesiartè”, poi via alla sfilata (sempre a ingresso gratuito). Sei i carri, con il ritorno del rione Bettole nella categoria maggiore dopo diversi anni di mascherate a piedi.

A contendersi il Palio dei rioni, Cravo che celebra i quarant’anni di partecipazione con “La nostra storia fantastica”, Montrigone che prende in esame il cambiamento climatico con “Tomorrow-Land. La terra del domani”, Fornace presenta “Mi piacciono le storie, raccontamene altre”, Bettole riflette su social e influencer con “La cultura fa paura”, Valbusaga si dedica a “La legge del menga”, i Mola Mai ci provano con “Rimaniamo a galla”.

Le mascherate a piedi

Tre le mascherate a piedi, che porteranno a sfilare decine e decine di bambini, giovani e meno giovani. Fantasia e colori sono affidati ad Agnona che si trasferisce nell’estremo oriente con “2024 l’anno del drago. I batari alla ricerca dell’ultimo drago”, agli E.le.menti dal Borg che affrontano la violenza sulle donne con “Guardami negli occhi”, ai Tiratardi che trasferiranno al mare le tradizioni locali con “Sea Carnival”. Tra loro uscirà il comitato che alla terza sfilata si aggiudicherà il minipalio.

La sfilata sarà presentata dagli ex Peru Andrea Petrarca e Mauro Cavinato. Per i più piccoli ci sarà “Il parco dei bambini” con giostre e animazioni nella piazzetta di via Combattenti.

Serate col “Magunella bierfest”

Intanto il “Magunella bierfest” al centro Pro loco ha già fatto il pienone nelle scorse serate di venerdì e sabato. Quiesta sera nuovo appuntamento con il buon cibo, birra, musica e spettacoli. Apertura dalle 20, questa sera i protagonisti saranno gli “Attenti a quel duo”.