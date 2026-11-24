Ha abbandonato rifiuti ingombranti nell’area destinata alla raccolta dell’indifferenziato, senza accorgersi che le telecamere stavano riprendendo tutto. È successo nei giorni scorsi a Cavaglia, frazione di Cellio con Breia, dove un uomo è stato identificato e multato per 300 euro grazie alle immagini della videosorveglianza comunale. A risalire al responsabile sono stati gli agenti della polizia locale.

L’episodio si è verificato in pieno giorno, nei pressi di un’isola ecologica. L’uomo, residente in un comune vicino e non a Cellio con Breia, ha lasciato alcuni oggetti di grandi dimensioni in uno spazio non destinato a quel tipo di conferimento. Un gesto che non è sfuggito agli occhi elettronici installati dall’amministrazione proprio per contrastare gli abbandoni irregolari.

Rifiuti ingombranti lasciati dove non dovevano essere

La vicenda ha avuto come teatro l’area di raccolta dei rifiuti della frazione Cavaglia. Invece di utilizzare le modalità previste per lo smaltimento degli ingombranti, l’uomo ha scelto di depositarli nello spazio riservato all’indifferenziato. Un comportamento contrario alle regole di conferimento, che rischia di trasformare i punti di raccolta in vere e proprie discariche abusive.

Questa volta, però, il responsabile non è rimasto anonimo. Le telecamere fisse presenti nei pressi dell’isola ecologica hanno registrato l’intera operazione, permettendo agli agenti della polizia locale di ricostruire l’accaduto. Le immagini hanno consentito di individuare l’autore dell’abbandono e di contestargli la violazione, con una sanzione amministrativa di 300 euro.

Il sindaco Todaro: «È una vergogna»

Durissima la reazione del sindaco Daniele Todaro, che condanna il comportamento dell’uomo. «È una vergogna gettare i rifiuti dove si vuole, senza rispettare le regole necessarie per vivere in un paese ordinato e pulito», commenta il primo cittadino. Il rispetto dell’ambiente e del decoro pubblico, sottolinea l’amministrazione, deve essere una responsabilità condivisa da tutti.

«Non è civile gettare oggetti, oltretutto di grandi dimensioni, dove è più comodo. Questa volta per fortuna il gesto è stato ripreso dalle telecamere, è giusto venga multato con un’ammenda». Il sindaco ribadisce così la necessità di contrastare comportamenti che danneggiano il territorio. La sanzione vuole essere anche un richiamo al rispetto delle regole, valido per residenti e persone di passaggio.

Le telecamere contro chi sporca il paese

Il Comune di Cellio con Breia ha installato diversi sistemi di videosorveglianza sul territorio, anche in prossimità delle aree destinate alla raccolta dei rifiuti. Strumenti che, in questa occasione, si sono rivelati decisivi. «Sia noi amministratori comunali che gli abitanti ci teniamo ad avere il paese pulito», spiega Todaro. I controlli servono a individuare e sanzionare chi non rispetta le disposizioni.

«Per raggiungere questo obiettivo serve la responsabilità di tutti e servono i controlli che effettuiamo anche con le differenti telecamere che abbiamo installato in paese». Il sindaco auspica che l’episodio possa convincere altri a comportarsi correttamente. L’obiettivo è evitare nuovi abbandoni di rifiuti, tutelando il decoro delle frazioni e mantenendo puliti gli spazi pubblici.

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