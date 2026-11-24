Se siete alla ricerca di idee regalo eleganti, utili e destinate a durare nel tempo, segnate questa data: sabato 28 novembre 2026, dalle 9.30 alle 18.30, torna l’appuntamento con il Family & Friends Toscanini nella storica sede di Isolella di Borgosesia, via Catlinetti 17.

Una giornata speciale in cui Toscanini apre le porte per offrire ai visitatori prodotti esclusivi a condizioni eccezionalmente vantaggiose, come portabiti e accessori per il guardaroba. Un’occasione unica per acquistare prodotti di fine serie, passate collezioni e rientri da fiere e allestimenti. Tutte proposte raffinate, pensate per chi ama circondarsi di oggetti belli, funzionali e dallo stile senza tempo.

Un secolo di eccellenza

Da oltre un secolo i prodotti Toscanini rappresentano l’eccellenza valsesiana nel mondo: presenti negli showroom delle maison di moda più prestigiose, in hotel di lusso e nelle residenze più esclusive. Il Family & Friends è l’occasione perfetta per scoprire da vicino questa qualità e portare a casa articoli curati nei minimi dettagli.

Durante tutta la giornata sarà presente il team Toscanini, pronto a consigliare e guidare nella scelta del regalo ideale.

E per rendere ogni acquisto davvero unico, sarà possibile personalizzare sul momento portabiti e accessori con iniziali o piccole scritte: un tocco distintivo che aggiunge valore e carattere ai doni di Natale. Per qualsiasi richiesta o dettaglio:

📞 334 958 1434 – Marina Raimondi

Family & Friends Toscanini: un appuntamento imperdibile per chi cerca stile, qualità e opportunità da cogliere al volo. Non lasciatevelo sfuggire!

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