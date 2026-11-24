Briona ha dato l’ultimo saluto a Giovanni Prandi, per tutti Gianni, scomparso a 79 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti martedì 17 novembre nella chiesa parrocchiale del paese, seguiti dalla tumulazione nel cimitero di Carpignano Sesia. Una persona conosciuta per la sua disponibilità e curiosità, che aveva costruito negli anni profondi legami con la comunità.

Nato a Lenta da una famiglia originaria di Carpignano Sesia, Gianni aveva trascorso buona parte della propria vita a Briona. Qui aveva cresciuto i figli Monica e Paolo insieme alla moglie Lucia, conosciuta grazie a una curiosa storia legata al cinema. Il loro incontro risaliva alle proiezioni organizzate dal padre Guerino, che portava i film nei paesi, anche negli oratori. Lucia lavorava come cassiera e i due si sposarono nel 1972.

Dai libri ai computer, una curiosità senza fine

Dopo il matrimonio la coppia aveva vissuto a Invorio, prima di trasferirsi a Briona. Inizialmente entrambi lavoravano nel settore degli ombrelli, ma Gianni, diplomato perito meccanico, aveva presto ampliato i propri interessi. Studiava da autodidatta elettronica e informatica, sviluppando competenze che avrebbe utilizzato anche nella professione di tecnico e per aiutare amici e conoscenti.

«Papà era una persona che aveva sempre voglia di scoprire e conoscere cose nuove», racconta la figlia Monica. In casa c’erano moltissimi libri e Gianni non smetteva mai di approfondire gli argomenti che lo appassionavano. Le sue conoscenze diventavano spesso un aiuto per gli altri: in tanti si rivolgevano a lui per riparare televisori, sistemare antenne o risolvere problemi con i computer.

La fede, l’oratorio e l’impegno per il paese

Accanto alla passione per la tecnologia, Gianni coltivava un forte legame con la parrocchia di Briona. Era stato tra i genitori che avevano contribuito a rilanciare le attività dell’oratorio, sostenendo i giovani animatori. La fede occupava un posto importante nella sua vita: era stato catechista, lettore durante le celebrazioni e componente del consiglio pastorale, oltre che formatore in un percorso cristiano per adulti.

«Non era tanto una persona da lavori manuali, era soprattutto un intellettuale, uno che amava ragionare e approfondire», ricorda Monica. Il suo impegno non si limitava alla parrocchia. Aveva partecipato attivamente anche alla vita amministrativa di Briona, ricoprendo per un mandato il ruolo di consigliere comunale durante l’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Boffa.

Il ricordo della figlia: «Voleva rendersi utile agli altri»

Negli ultimi anni, segnati dalla malattia, Gianni aveva potuto continuare a vivere nella propria abitazione, circondato dalle attenzioni dei familiari. Accanto a lui la moglie Lucia, i figli Monica e Paolo con Ilaria, le nipoti Beatrice, Diletta e Letizia, la sorella Silvia e il fratello Giorgio con Maria Cristina. La famiglia gli è rimasta vicina fino all’ultimo, accompagnandolo con affetto e dedizione.

«La mamma ha voluto tenerlo a casa fino all’ultimo», racconta Monica. Ma il ricordo più forte che conserva del padre è quello di un uomo sempre desideroso di imparare, capace di trovare nuovi interessi e di condividere ciò che sapeva. «Di papà mi rimane soprattutto il ricordo di una persona che studiava sempre, che voleva capire e imparare qualcosa di nuovo». Una curiosità inesauribile, accompagnata dalla volontà di aiutare gli altri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati