BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia di mercoledì 25 novembre sarà caratterizzato da una giornata decisamente perturbata, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli previste per l’intero arco della giornata. Le precipitazioni potrebbero raggiungere un accumulo complessivo di circa 23 millimetri, rendendo il territorio valsesiano uno dei settori interessati dal peggioramento in arrivo sul Piemonte. Le temperature resteranno basse e piuttosto uniformi, con una minima di 5°C e una massima di 7°C. I venti saranno deboli da Nord sia al mattino sia nel pomeriggio, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1.101 metri. Al momento non risultano allerte meteo per Borgosesia.

Mattino: cielo coperto e piogge sulla Valsesia

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da un cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli previste anche su Borgosesia. Il peggioramento sarà già evidente al mattino e si inserirà in una fase instabile più ampia, destinata a coinvolgere le aree pedemontane e gran parte delle pianure del Piemonte. In alcune zone regionali le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, mentre sulla Valsesia il quadro locale indica piogge deboli per l’intera giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 5°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità e dalla persistente copertura nuvolosa. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi previsti. Sarà quindi una mattinata poco favorevole alle attività all’aperto, con condizioni grigie e precipitazioni che accompagneranno buona parte della prima metà della giornata.

Pomeriggio: possibile pausa dalla pioggia, ma senza schiarite

Nel corso del pomeriggio la perturbazione potrebbe concedere una temporanea tregua. Le precipitazioni sono infatti previste in attenuazione sulle zone pedemontane e sulle pianure piemontesi, con la possibilità di una pausa asciutta anche nel territorio valsesiano. Non si tratterà però di un miglioramento vero e proprio: il cielo resterà molto nuvoloso o coperto e le condizioni continueranno a essere influenzate dalla presenza della bassa pressione. Le temperature raggiungeranno a fatica i 7°C, valore massimo previsto per la giornata. I venti continueranno a soffiare deboli da Nord, mantenendo una ventilazione poco intensa. La pausa pomeridiana potrebbe rappresentare il momento relativamente più tranquillo di mercoledì, ma non sarà sufficiente a interrompere il quadro perturbato che caratterizzerà la giornata.

Sera: freddo e nuove nevicate sulle montagne

In serata il cielo su Borgosesia resterà prevalentemente coperto, mentre sulle montagne piemontesi proseguiranno le condizioni favorevoli alle precipitazioni nevose. Le Alpi settentrionali e occidentali saranno interessate da deboli nevicate per l’intera giornata, mentre sulle Alpi meridionali i fenomeni sono attesi al mattino e nuovamente dalla sera. La quota dello zero termico, prevista intorno ai 1.101 metri sul territorio di Borgosesia, conferma un contesto decisamente più freddo rispetto alle giornate precedenti.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 26 novembre: giornata variabile, con possibilità di pioggia leggera;

giornata variabile, con possibilità di pioggia leggera; Venerdì 27 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso, con condizioni ancora grigie;

cielo prevalentemente nuvoloso, con condizioni ancora grigie; Sabato 28 novembre: tendenza verso un miglioramento, con tempo soleggiato.

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