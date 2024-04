Cibo abbandonato nel bosco a Borgosesia: indagini in corso. Scarico abusivo scoperto al Gabbio di Aranco. E al Torame rifiuti lasciati dove era stato pulito il giorno prima.

Cibo abbandonato nel bosco a Borgosesia: indagini in corso

Un grande sacco contenente cibo confezionato, abbandonato nell’area del Gabbio di Aranco. E un altro caso nella zona del Torame. Due nuovi episodi di scarico abusivo di rifiuti sono stati localizzati la scorsa settimana nel territorio di Borgosesia.

Dopo la segnalazione, agli operatori della Seso non è rimasto altro che recuperare l’immondizia. Sono ora in corso gli accertamenti per risalire all’identità dei responsabili.

Informata la polizia locale

Ad imbattersi nei rifiuti abbandonati sono state persone che stavano facendo una passeggiata con il cane. Al Gabbio, dal sacco nero uscivano prodotti alimentari ancora confezionati. Le segnalazioni sono state inoltrate in municipio.

«Purtroppo possiamo fare ben poco per contrastare queste situazioni che si verificano in zone isolate – dice la vice sindaco Eleonora Guida, che si occupa di tutela ambientale -. Una volta ricevuta la segnalazione, mandiamo gli addetti della Seso per raccogliere e ripulire. Nel caso specifico del Gabbio abbiamo comunque informato la polizia municipale affinchè possa acquisire elementi per risalire all’autore dell’abbandono dei rifiuti e se possibile sanzionarlo».

Al Torame si pulisce e si sporca subito dopo

Nell’episodio al Torame c’è stata pure la recidiva, poichè dopo che la zona è stata pulita, il giorno dopo qualcuno è andato nello stesso punto nuovamente a scaricare rifiuti. «E abbiamo così dovuto ripetere le operazioni di pulizia» sottolinea la vice sindaco.

Al di là degli ultimi due casi specifici, quello dello scarico di rifiuti (talvolta sacchi e immondizia, se non addirittura ingombranti) resta un problema difficile da estirpare, e ciclicamente piccole discariche vengono trovate in boschi e zone isolate.

«Spiace ci sia ancora qualcuno che si liberi così dei propri rifiuti, quando a Borgosesia c’è un servizio di raccolta che funziona bene e abbiamo anche il vantaggio di avere un centro di raccolta per gli ingombranti a Plello – osserva Guida-. E’ difficile comprendere perchè qualcuno agisca così. Siamo molto sensibili a questo argomento e cerchiamo di contrastare questi episodi in tutti i modi possibili. In alcune frazioni siamo arrivati a utilizzare i cassonetti che si aprono con la scheda per evitare che qualcuno li usi per buttarci dentro di tutto».

In vista nuove giornate ecologiche

«Contiamo anche di riprendere le giornate ecologiche – anticipa la vicesindaco -. Ogni volta vengono recuperati enormi quantitativi di rifiuti e materiale vario, ma è soprattutto un modo per sensibilizzare la cittadinanza nella speranza di riuscire a far diminuire, se non a eliminare del tutto, questi comportamenti di inciviltà».

