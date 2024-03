Concorrente di Valduggia a Canale 5 con Bonolis. Fabio Segat ha partecipato a una puntata di “Avanti un altro”.

Un po’ di Valsesia l’altra sera a Canale 5. Martedì sera i telespettatori della zona che seguono il programma “Avanti un altro” hanno avuto infatti modo di vedere in azione Fabio Segat, volto noto in valle.

Il giovane è originario di Valduggia, ma lavora in alta Valsesia in qualità di vice direttore di una struttura alberghiera. Il concorrente ha dovuto rispondere ad una serie di quiz in merito ad argomenti diversi proposti da Paolo Bonolis e Luca Laurentis. Le risate non sono certo mancate.

Non ce l’ha fatta contro il campione

A fermare il valsesiano non è stata la sua conoscenza o l’emozione del momento, quanto piuttosto la sorte no favorevole. Ha infatti raccolto un premio inferiore a quello del campione in gara, e così è stato costretto a lasciare lo studio. Segat non è il primo valsesiano che approda sul piccolo schermo in qualche programma di giochi. In passato anche altri cittadini hanno tentato la fortuna in giochi televisivi.