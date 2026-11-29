La traversa nega il vantaggio al Borgosesia, Salducco invece non sbaglia e regala i tre punti al Derthona. Si interrompe allo stadio Fausto Coppi di Tortona la serie positiva dei granata, sconfitti per 1-0 nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D. La formazione allenata da Thomas Forzatti non riesce così a dare continuità al successo ottenuto una settimana prima nel derby contro la Biellese.

È una sconfitta che lascia qualche rimpianto, soprattutto per le opportunità non sfruttate nel corso del primo tempo. Il Borgosesia offre una prestazione generosa, ma viene punito dall’episodio che decide la partita al 28′. Per i valsesiani arriva un passo falso nella corsa verso la salvezza, con la classifica che resta ferma a 17 punti. A fare festa sono invece i padroni di casa, capaci di difendere il vantaggio.

Gerbino colpisce la traversa, poi il Derthona passa

La partita si gioca in un pomeriggio caratterizzato dal freddo e dalla nebbia, davanti a circa 400 spettatori. Nelle battute iniziali è il Derthona a prendere l’iniziativa, cercando di mettere pressione alla difesa granata. Il Borgosesia riesce però a mantenere ordine e compattezza, senza concedere particolari spazi agli avversari. Autoriello è chiamato a intervenire su una conclusione di Salducco.

La grande occasione per i valsesiani arriva poco dopo. Gerbino trova il tempo per colpire di testa, ma il pallone si stampa sulla traversa, negando ai granata il possibile vantaggio. Anche Daniello prova a rendersi pericoloso, senza trovare lo specchio della porta. Al 28′ arriva invece il gol del Derthona: Autoriello respinge un tiro di Moriano, ma sulla ribattuta Salducco trova l’angolo giusto e firma l’1-0.

Forzatti cambia gli uomini, ma il risultato non si sblocca

Il gol subito costringe il Borgosesia a inseguire, dopo aver sfiorato per primo il vantaggio. Forzatti deve anche intervenire sull’assetto della squadra già nel corso del primo tempo: al 31′ Dalla Valle prende il posto di Calafiore. La formazione granata cerca di riorganizzarsi dopo lo svantaggio, con l’obiettivo di recuperare una partita che fino a quel momento aveva lasciato intravedere la possibilità di portare a casa un risultato positivo.

All’inizio della ripresa arriva un altro cambio, con Fiumanò inserito al posto di Daniello. Nel corso del secondo tempo trovano spazio anche Berni per Capogna, mentre negli ultimi minuti Valentino sostituisce Dalla Valle e Piraccini prende il posto di Gerbino. Le sostituzioni non riescono però a modificare il punteggio, che rimane fermo sull’1-0 in favore della squadra allenata da Cacciatore.

Dopo la gioia del derby arriva uno stop nella corsa salvezza

Il risultato lascia l’amaro in bocca ai granata, soprattutto ripensando alla traversa colpita da Gerbino e alle altre occasioni del primo tempo. In una partita rimasta in equilibrio, il Derthona è riuscito a sfruttare una ribattuta favorevole, mentre il Borgosesia non ha trovato la concretezza necessaria. La differenza l’ha fatta la capacità dei padroni di casa di trasformare un’occasione in gol, conservando poi il vantaggio fino al termine.

Per la squadra di Forzatti è una battuta d’arresto dopo una serie di risultati utili e, soprattutto, dopo la vittoria particolarmente sentita contro la Biellese. Il Borgosesia rimane a quota 17 punti e dovrà ripartire dagli aspetti positivi della prestazione, cercando maggiore precisione negli ultimi metri. La corsa salvezza continua e richiede punti anche lontano dal campo amico, dove ogni occasione sprecata può diventare decisiva.

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