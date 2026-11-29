Un lutto a soli 49 anni. Nella giornata di venerdì amici, parenti e conoscenti hanno dato l’ultimo saluto a Sandro Messina, che aveva cessato di vivere giovedì La notizia della sua morte è stata comunicata attraverso il manifesto funebre diffuso dalla famiglia, che ha annunciato le esequie. Il funerale è stato celebrato nella chiesa di San Giovanni Battista di Serravalle.

Sandro Messina lascia una famiglia numerosa, composta da fratelli, nipoti e altri parenti che si preparano ad affrontare il momento dell’addio. Negli ultimi tempi l’uomo era stato ricoverato all’ospedale di Borgosesia.

Il dolore dei fratelli e dei tanti nipoti

A comunicare la scomparsa sono stati i fratelli Stefano con Barbara, Simone con Gessica, Francesca e Fatima. Accanto a loro, nel manifesto funebre, vengono ricordati anche i numerosi nipoti. Un lungo elenco di persone legate a Sandro da affetti familiari, che testimonia quanto fosse ampia la cerchia dei suoi cari.

Tra i nipoti sono ricordati Kevin, Marika, Aurora, Serena, Celeste, Massimo, Dylan, Martina, David e la piccola Melody. Al dolore si uniscono tutti gli altri parenti e gli amici. Una scomparsa avvenuta a un’età ancora giovane, che lascia la famiglia di fronte a un momento particolarmente difficile e doloroso.

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Venerdì pomeriggio il funerale a Serravalle

La famiglia, attraverso il manifesto diffuso dall’impresa funebre Franchi, ha voluto ringraziare anticipatamente tutte le persone che parteciperanno alla cerimonia. Un ultimo saluto che ha riunito gli affetti più cari attorno al ricordo di Sandro.

Dopo la cerimonia, il feretro è stato accompagnato nel cimitero del paese.

Foto da Facebook

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