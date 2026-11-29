Un bronzo ai Campionati italiani under 21 di taekwondo, disputati a Rossano Calabro, per Liam Bertoloni, ventenne vercellese tesserato per il Team New Generation di Roasio. Il giovane atleta ha chiuso al terzo posto nella categoria maschile -87 chili, firmando un risultato di prestigio per la società roasiana e confermando la propria crescita in una competizione di livello nazionale.

Bertoloni, cintura nera, ha affrontato l’appuntamento dopo una preparazione mirata, costruita insieme al maestro Giorgio Moi. Sul quadrato ha mostrato determinazione, concentrazione e lucidità tattica, qualità che gli hanno permesso di salire sul podio. Dietro la medaglia ci sono allenamenti costanti e sacrifici, in un percorso che unisce la preparazione atletica alla disciplina richiesta dal taekwondo.

La soddisfazione del maestro Giorgio Moi

Il risultato ottenuto in Calabria rappresenta una bella soddisfazione anche per lo staff tecnico del Team New Generation, che ha accompagnato il giovane nella preparazione della gara. Il bronzo è il coronamento del lavoro in palestra, portato avanti con continuità e con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili a uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

«Sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto da Liam», commenta il maestro Giorgio Moi. «Questo bronzo è il frutto diretto del duro lavoro svolto in allenamento e dell’impegno incrollabile che mette ogni giorno sul quadrato». Parole che testimoniano la fiducia nelle qualità del ragazzo, ma anche la volontà di continuare a puntare sempre più in alto, senza considerare il terzo posto un punto d’arrivo.

Adesso la grande sfida degli Assoluti a Roma

La medaglia conquistata a Rossano Calabro ha infatti un valore che va oltre il piazzamento. Grazie al risultato ottenuto nella categoria -87 chili, Liam Bertoloni ha conquistato la qualificazione diretta ai Campionati italiani assoluti, in programma a Roma a metà novembre. Un nuovo e importante appuntamento nel quale il portacolori della società di Roasio potrà confrontarsi con i migliori atleti del panorama nazionale.

«Ma non ci fermiamo qui: ora guardiamo al prossimo appuntamento con la stessa identica determinazione», assicura il maestro Moi. Per Bertoloni si apre così una nuova opportunità di crescita e confronto, dopo un risultato che premia la passione per questa disciplina olimpica. Il Team New Generation di Roasio guarda ora alla Capitale, con l’entusiasmo di chi ha già raggiunto un traguardo importante e vuole continuare a migliorare.

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