Era entrato in un’abitazione per preparare una persona defunta, ma quando è tornato al furgone delle pompe funebri ha trovato una multa per divieto di sosta. Singolare episodio nei giorni scorsi a Romagnano Sesia, dove un addetto di un’impresa funebre è stato sanzionato dalla polizia locale per aver lasciato il mezzo aziendale in una zona non consentita di via Roma, precisamente sulla parte di carreggiata delimitata dalla segnaletica zebrata.

La vicenda viene raccontata dalla stessa impresa funebre, che non contesta la violazione del codice della strada, ma ritiene che in quella particolare situazione si sarebbe potuta usare maggiore comprensione. La multa è già stata regolarmente pagata, ma resta l’amarezza per una sanzione arrivata mentre l’operatore stava svolgendo un servizio delicato presso una famiglia colpita da un lutto.

Il furgone parcheggiato vicino alla casa della defunta

«Mi ero recato a casa di una famiglia per preparare la defunta», racconta l’addetto dell’impresa. Il problema è sorto al momento di lasciare il mezzo in sosta. In via Roma non c’erano parcheggi disponibili nelle immediate vicinanze dell’abitazione e l’operatore ha quindi deciso di fermarsi nella zona zebrata. Una scelta dettata, secondo il suo racconto, dalla necessità di lavorare vicino alla casa in cui era stato chiamato.

«Lì in via Roma non c’era posto e sinceramente lasciare il furgone in piazza per fare oltre cento metri con un carro funebre non mi sembrava il caso. Ho parcheggiato nei pressi dell’abitazione lasciando il mezzo da parte e in sicurezza». Una sistemazione che l’operatore riteneva non pericolosa, ma che non rispettava comunque le disposizioni sulla sosta.

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Mentre prepara la defunta arriva la polizia locale

L’addetto era già entrato nell’abitazione e aveva iniziato a occuparsi della preparazione della defunta quando qualcuno lo ha avvertito della presenza di un agente della polizia locale. Il vigile stava già compilando il verbale di contravvenzione per il furgone parcheggiato nella zona zebrata. Secondo quanto riferito dall’impresa, erano trascorsi soltanto pochi minuti dall’arrivo del mezzo.

«In quel momento non potevo di certo lasciare le cose a metà», spiega l’operatore, riferendosi all’attività che stava svolgendo all’interno dell’abitazione. Così ha proseguito il proprio lavoro e soltanto successivamente è tornato in strada. Ad attenderlo c’era la sanzione sul furgone, un mezzo chiaramente riconoscibile perché riportava la scritta dell’impresa funebre.

«Multa legittima, ma un po’ di elasticità non guasterebbe»

La vicenda non ha avuto ulteriori sviluppi sul piano amministrativo: l’impresa ha infatti provveduto a saldare la contravvenzione, riconoscendo che il mezzo era stato lasciato in un’area dove non era consentito parcheggiare. La perplessità riguarda piuttosto l’opportunità della sanzione in una circostanza particolare, legata allo svolgimento di un servizio funebre.

«L’agente ha applicato di certo il codice della strada e la ditta ha proceduto già a pagare l’importo. In questi casi però, forse, maggiore elasticità non guasterebbe». È questa la considerazione conclusiva dell’impresa, che non chiede di cancellare la multa ma solleva una questione di buon senso. Un episodio che mette a confronto il rispetto delle regole con le esigenze di un servizio delicato, soprattutto quando si svolge nel momento del lutto di una famiglia.

Foto d’archivio

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