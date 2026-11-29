Un risveglio decisamente invernale, con il termometro sceso sottozero in molte località e gelate che hanno raggiunto anche le pianure. Oggi, 29 novembre, è una domenica all’insegna del gelo in Piemonte, dove il freddo si è fatto sentire fin dalle prime ore del mattino. Secondo il Centro meteo Piemonte, nelle zone pianeggianti sono state registrate temperature minime fino a -1/-3 gradi, mentre nelle vallate alpine si sono raggiunti valori ancora più rigidi.

In alcune valli, soprattutto dove è presente neve al suolo, il termometro è sceso localmente fino a -8/-10 gradi, in particolare nelle zone comprese tra i 1.400 e i 1.700 metri di altitudine. Il brusco raffreddamento ha favorito la formazione di brina e gelate, mentre sulle pianure e nei fondovalle sono comparsi banchi di nebbia. Un quadro che conferma l’arrivo di condizioni tipicamente invernali anche alle quote più basse.

Gelate diffuse anche sulle pianure piemontesi

Non soltanto le località di montagna, dunque, ma anche le campagne e le pianure hanno dovuto fare i conti con temperature particolarmente basse. Le minime sottozero sono state segnalate in diverse zone della regione, favorite dal raffreddamento notturno. Anche il Vercellese e il Novarese rientrano tra i territori interessati dalle condizioni favorevoli alla formazione di gelate e nebbie.

Il freddo è stato accompagnato in molte aree da foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. La combinazione tra umidità e temperature prossime o inferiori allo zero può rendere scivolosi alcuni tratti stradali. Particolare prudenza è quindi consigliata nelle zone di campagna e nei fondovalle, dove il gelo può persistere più a lungo nelle aree meno soleggiate.

Domenica con sole e velature, ma nebbie nelle zone basse

Per il resto della giornata di oggi le previsioni indicano condizioni generalmente stabili, con schiarite e passaggi di velature destinati a diventare più consistenti nel pomeriggio. Le nebbie potranno persistere localmente sulle pianure e nelle zone collinari, in particolare tra basso Torinese, Astigiano, Vercellese e Alessandrino, con fenomeni più insistenti sul Monferrato.

In montagna la situazione sarà differente. Dopo le temperature molto basse registrate durante la notte, è previsto un marcato rialzo termico soprattutto oltre i 1.200-1.500 metri. Lo zero termico potrà salire fino a circa 3.300 metri sulle Alpi Marittime. Un contrasto tra le aree di pianura, ancora fredde e talvolta immerse nella nebbia, e le quote più elevate, dove l’aria diventerà decisamente più mite.

Lunedì qualche nevicata sulle Alpi, poi arrivano le schiarite

La giornata di lunedì 30 novembre inizierà con nuvolosità irregolare su buona parte del Piemonte. Sulle creste alpine di confine dell’alto Piemonte sono attese deboli precipitazioni intermittenti, con qualche nevicata fino a quote comprese tra 1.000 e 1.400 metri. Sulle pianure e sulle colline transiteranno nubi medio-alte, mentre dal pomeriggio la situazione tenderà a migliorare con schiarite progressivamente più ampie.

Il miglioramento non eliminerà però del tutto il rischio di nebbie, soprattutto sulle pianure orientali. Tra Novara, Vercelli e Alessandria potrebbero riformarsi banchi nebbiosi durante la serata, in successiva estensione ad altre zone. Le temperature diminuiranno in montagna, mentre le minime saranno generalmente in aumento a bassa quota. Nuove gelate saranno comunque possibili in tarda serata nelle zone più fredde.

Martedì ancora freddo al mattino e nebbie diffuse

Anche martedì 1° dicembre, primo giorno dell’inverno meteorologico, sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili. Il sole tornerà protagonista su buona parte della regione, ma durante la notte e nelle prime ore del mattino potranno formarsi nebbie diffuse lungo le pianure, localmente persistenti soprattutto tra basso Torinese e Astigiano.

Le temperature minime sono previste nuovamente in diminuzione, mentre le massime resteranno nel complesso stazionarie o in lieve calo in quota. Il freddo continuerà quindi a farsi sentire soprattutto al risveglio, con possibili gelate nelle aree più esposte al raffreddamento notturno. Per chi si sposta nelle prime ore della giornata, attenzione ancora alla visibilità ridotta e ai tratti stradali ghiacciati.

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