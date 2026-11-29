Lezioni al freddo al liceo Ferrari di Borgosesia, dove un guasto all’impianto di riscaldamento ha creato disagi per studenti e personale scolastico nei primi giorni della settimana. Il problema si è presentato martedì, quando la caldaia è andata in blocco e in alcune aule la temperatura si aggirava attorno ai 16 gradi. Nonostante l’intervento dei tecnici, il disagio non sembrerebbe ancora del tutto superato, almeno secondo quanto riferito dagli studenti.

Dopo le prime operazioni di ripristino, infatti, la situazione pareva essere tornata alla normalità. Ma ancora nella giornata di mercoledì alcuni ragazzi hanno segnalato temperature poco confortevoli all’interno dell’edificio. Il freddo continua dunque a rappresentare un problema per una parte degli studenti, mentre la scuola ha già annunciato un intervento più consistente sull’impianto durante la prossima pausa delle lezioni per l’Immacolata.

Caldaia in blocco, nelle aule soltanto 16 gradi

Come accennato, il disservizio è iniziato martedì, quando un improvviso blocco della caldaia ha compromesso il regolare funzionamento del riscaldamento. La temperatura all’interno di alcuni ambienti era scesa fino a circa 16 gradi, rendendo poco confortevole lo svolgimento delle lezioni. La dirigenza scolastica ha immediatamente segnalato il problema alla Provincia di Vercelli, ente competente per la gestione e la manutenzione dell’edificio. Come si ricorderà, un problema di freddo si era manifestato qualche settimana fa anche all’istituto alberghiero di Varallo.

«La caldaia è andata in blocco, ma abbiamo provveduto subito a fare una segnalazione alla Provincia», spiega il preside Carmelo Profetto. «I tecnici sono intervenuti per ripristinare il problema». L’intervento aveva fatto sperare in una rapida conclusione del disservizio. Le segnalazioni raccolte dagli studenti indicano però che il freddo si sarebbe fatto sentire anche nei giorni successivi, fino alla giornata di sabato.

Alcune classi trasferite nell’altra ala della scuola

Per contenere le conseguenze del guasto, la scuola ha cercato di sfruttare gli spazi disponibili all’interno dell’edificio. In particolare, alcuni studenti sono stati temporaneamente trasferiti nell’altra ala del liceo, dove le condizioni erano ritenute più adeguate. Una soluzione organizzativa adottata per consentire la prosecuzione delle attività didattiche, evitando di lasciare i ragazzi nelle aule maggiormente interessate dal problema.

«Abbiamo cercato di risolvere le criticità spostando alcuni alunni nell’altra ala», conferma il dirigente scolastico. «Soltanto tre ragazzi sono usciti da scuola. Non si è verificata nessuna situazione critica». Secondo la dirigenza, quindi, la situazione è stata gestita senza particolari emergenze, anche se le testimonianze degli studenti raccontano di un disagio che si è protratto oltre il primo giorno del guasto.

Durante la pausa dell’Immacolata sarà sostituita la caldaia

La soluzione definitiva è prevista nei prossimi giorni. Durante il periodo di sospensione delle lezioni in occasione dell’Immacolata, infatti, è programmata la sostituzione della caldaia dell’istituto. Un intervento che dovrebbe consentire di superare le criticità emerse in questa settimana e garantire un funzionamento più affidabile dell’impianto di riscaldamento durante i mesi invernali.

Nel frattempo resta la necessità di assicurare temperature adeguate nelle aule, soprattutto considerando che la stagione fredda è ormai iniziata. Il guasto è stato affrontato con l’intervento dei tecnici e con la riorganizzazione temporanea di alcune classi, ma le segnalazioni degli studenti mostrano che il problema merita ancora attenzione. L’auspicio è che la sostituzione dell’impianto possa mettere definitivamente fine ai disagi e consentire il regolare svolgimento delle lezioni.

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