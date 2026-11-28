Un’automobile esce improvvisamente di strada nel cuore della notte e termina la propria corsa in un campo. Paura poco dopo mezzanotte a San Giacomo Vercellese, dove due donne sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la strada provinciale 61. È accaduto intorno alle 00.30 di sabato 28 novembre. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e carabinieri.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, la situazione delle due occupanti era differente. La conducente si trovava già all’esterno dell’automobile, mentre la passeggera era ancora all’interno dell’abitacolo. Per consentirle di uscire in sicurezza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario.

L’auto esce dalla provinciale e finisce nel campo

L’incidente si è verificato lungo la SP61, nel territorio comunale di San Giacomo Vercellese. Secondo la ricostruzione fornita dai vigili del fuoco, la vettura è uscita autonomamente dalla carreggiata, terminando la corsa nel terreno adiacente alla strada. Nell’episodio risulta coinvolto un solo veicolo e non vengono segnalati altri mezzi interessati dallo schianto.

Non sono state ancora comunicate le cause che hanno portato l’automobile a lasciare la sede stradale. L’incidente è avvenuto in piena notte, quando erano trascorsi appena trenta minuti dalla mezzanotte tra venerdì e sabato. A bordo si trovavano due donne, entrambe successivamente affidate alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

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La passeggera soccorsa all’interno dell’abitacolo

Per le operazioni di soccorso sono state mobilitate due squadre dei vigili del fuoco: una proveniente dalla centrale di Vercelli e l’altra dal distaccamento volontario di Santhià. Particolare attenzione è stata riservata alla passeggera, che all’arrivo delle squadre si trovava ancora all’interno del veicolo finito nel campo.

I vigili del fuoco hanno collaborato con gli operatori del 118 per consentire l’estrazione della donna dall’automobile e la successiva assistenza sanitaria. Le squadre hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del mezzo. Entrambe le occupanti sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure e gli accertamenti necessari.

Due donne in ospedale, intervenuti anche i carabinieri

La macchina dei soccorsi ha visto impegnati diversi equipaggi. Oltre ai vigili del fuoco di Vercelli e Santhià, sono intervenuti l’equipaggio medicalizzato di Gattinara e i volontari del 118 di Santhià. Non sono stati diffusi particolari sulle condizioni delle due donne dopo il trasporto in ospedale, né sulla gravità delle eventuali lesioni riportate.

Sulla provinciale sono arrivati anche i carabinieri di Casanova Elvo, presenti durante le operazioni successive all’incidente. Restano da chiarire le circostanze dell’uscita di strada, che ha portato la vettura a terminare la propria corsa nel campo. L’intervento si è concluso con il soccorso delle due occupanti e la messa in sicurezza dell’automobile.

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