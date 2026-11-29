La festa per il derby è ormai alle spalle. Dopo aver battuto la Biellese, il Borgosesia torna in campo con un obiettivo preciso: dimostrare che quella vittoria non è stata un episodio isolato. Oggi, domenica 29 novembre, i granata affrontano il Derthona in trasferta, allo stadio Fausto Coppi di Tortona. Calcio d’inizio alle 14.30 per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D.

La squadra allenata da Thomas Forzatti è chiamata a dare continuità al successo ottenuto contro i bianconeri, una vittoria importante soprattutto per il morale e per la classifica. La corsa verso la salvezza passa anche attraverso queste partite, nelle quali occorre trasformare l’entusiasmo della domenica precedente in punti preziosi per il prosieguo della stagione.

Il derby ha restituito entusiasmo e fiducia

La vittoria per 1-0 contro la Biellese, decisa da una rete di Gabriele Cagia, ha rappresentato una delle soddisfazioni più belle di questa prima parte di campionato. Un successo particolarmente sentito, arrivato davanti al pubblico di casa e contro una rivale storica. Ma soprattutto una prestazione che ha messo in evidenza le risorse del gruppo, anche in presenza di alcune assenze nell’organico.

Chi è stato chiamato in causa ha saputo assumersi le proprie responsabilità, contribuendo a una prova fatta di determinazione e spirito di squadra. È da questi aspetti che Forzatti vuole ripartire, evitando però che la soddisfazione per il derby si trasformi in un calo di concentrazione. La vera conferma dovrà arrivare lontano dal campo amico, contro un avversario che rappresenta un nuovo ostacolo nella corsa ai punti.

A Tortona una partita importante per la salvezza

Il confronto con il Derthona richiederà attenzione e lucidità fin dai primi minuti. I granata dovranno cercare di mantenere compattezza tra i reparti, gestire con ordine il possesso del pallone e affrontare con decisione i duelli. Una prova di maturità per una squadra che cerca continuità, dopo un successo che ha dimostrato quanto possa essere competitiva quando riesce a esprimersi al meglio.

In una stagione nella quale ogni punto può assumere un peso significativo, sarà importante sfruttare le occasioni e limitare gli errori nei momenti delicati. Il Borgosesia deve costruire la propria classifica anche attraverso prestazioni solide in trasferta. L’obiettivo è dare seguito alla vittoria contro la Biellese, senza disperdere quanto di positivo è emerso nell’ultima giornata.

Dalla Valle e Calafiore convocati nella Rappresentativa di Serie D

Intanto arrivano buone notizie per il settore giovanile granata. Filippo Dalla Valle e Donato Calafiore sono stati convocati per il raduno dell’Area Nord della Rappresentativa di Serie D, impegnata nella selezione dei giovani talenti del campionato. Due chiamate che rappresentano un riconoscimento importante per i ragazzi e una soddisfazione per il Borgosesia, che sta dando spazio alla crescita dei propri giovani.

Entrambi classe 2009, i due calciatori figurano nell’elenco degli atleti selezionati dallo staff guidato da Giuliano Giannichedda per il raduno di Veronello del 25 novembre. Calafiore è stato inserito tra i difensori, Dalla Valle tra gli attaccanti. Un’opportunità per misurarsi con altri giovani di prospettiva, all’interno di un percorso di osservazione che guarda anche alla Viareggio Cup del 2027.

Francesco Bazzan lascia il Borgosesia

Novità anche sul fronte dell’organico. Si è conclusa l’esperienza in granata di Francesco Bazzan, centrocampista classe 2005 che aveva contribuito al percorso culminato con il ritorno del Borgosesia in Serie D. Il giocatore ha lasciato la società e si è trasferito all’Ivrea, aprendo così un nuovo capitolo della propria carriera calcistica dopo l’esperienza valsesiana.

Per il Borgosesia si tratta di un cambiamento nell’organico in una fase importante della stagione. La priorità resta però il campo, a cominciare dalla trasferta di Tortona. Dopo la gioia del derby e la soddisfazione per le convocazioni dei giovani, adesso servono risposte concrete anche nei risultati. La sfida con il Derthona rappresenta la prima occasione per darle.

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