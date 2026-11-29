Attenzione alle email che sembrano arrivare dal Comune di Valdilana: potrebbero essere tentativi di truffa. È l’allarme lanciato dall’amministrazione comunale, che l’altro giorno ha diffuso sulla propria pagina social un avviso rivolto alla cittadinanza dopo alcune segnalazioni relative alla circolazione di messaggi di posta elettronica fraudolenti. Le comunicazioni si presenterebbero come provenienti dall’ufficio tecnico del Comune.

Il rischio è che i destinatari, convinti di avere ricevuto una comunicazione ufficiale, diano seguito alle richieste contenute nei messaggi. Il Comune invita invece a ignorarle e a prestare la massima attenzione. Non bisogna rispondere, aprire allegati o cliccare sui collegamenti eventualmente presenti nelle email sospette. Un avvertimento che riguarda tutti i cittadini, chiamati a verificare con prudenza le comunicazioni ricevute.

Le false comunicazioni dell’ufficio tecnico

La segnalazione riguarda in particolare messaggi che sembrano essere stati inviati dall’ufficio tecnico comunale. Si tratta di una circostanza che potrebbe indurre chi li riceve a considerarli attendibili, soprattutto se ha pratiche edilizie o altre questioni amministrative in corso. Il Comune chiarisce però che sono state segnalate comunicazioni fraudolente e invita a non eseguire le richieste che contengono.

Nel messaggio pubblicato dall’amministrazione non vengono specificati gli indirizzi utilizzati dai mittenti, l’oggetto delle email o il contenuto preciso delle richieste. Non è quindi possibile individuare un unico modello di messaggio sospetto. L’indicazione è di mantenere alta l’attenzione davanti a comunicazioni inattese, anche quando sembrano provenire da un ufficio pubblico.

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Il Comune: «Non cliccate sui link e non fornite dati personali»

Le raccomandazioni diffuse dall’amministrazione sono molto precise. «Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione e di non dare seguito alle richieste contenute in queste comunicazioni», si legge nell’avviso. Il primo consiglio è quello di non rispondere alle email sospette, evitando di avviare qualsiasi scambio di informazioni con chi le ha inviate.

Il Comune invita inoltre a non cliccare sui link contenuti nei messaggi e a non scaricare né aprire eventuali allegati. Particolare attenzione va riservata alla richiesta di informazioni riservate: non devono essere comunicati dati personali, password o altre credenziali. In caso di dubbi sull’autenticità di un messaggio, è opportuno contattare direttamente gli uffici attraverso i recapiti pubblicati sul sito istituzionale.

Dopo le false telefonate, un nuovo avviso ai cittadini

Non è la prima volta, in questo mese di novembre, che il Comune di Valdilana mette in guardia la popolazione da possibili tentativi di truffa. Il 18 novembre era stato diffuso un altro avviso, questa volta relativo a telefonate di persone che si spacciavano per operatori degli uffici Tributi o Statistiche. In quel caso venivano chieste informazioni sulla composizione delle famiglie, arrivando anche a domandare se le persone abitassero da sole.

Le due segnalazioni riguardano modalità differenti e non ci sono elementi per stabilire che siano collegate. Entrambe mostrano però quanto sia importante verificare l’identità di chi si presenta come rappresentante di un ente pubblico. L’amministrazione invita a condividere il nuovo avviso, affinché raggiunga il maggior numero possibile di cittadini e contribuisca a prevenire eventuali raggiri.

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