Un paziente di 33 anni è morto l’altro giorno all’ospedale Cto di Torino, dopo essere precipitato da un piano della struttura. L’uomo era ricoverato nel reparto di chirurgia vertebrale per le conseguenze di un grave incidente stradale. La caduta non gli ha lasciato scampo, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i primi accertamenti e ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni diffuse dagli investigatori, tra le ipotesi al vaglio c’è un gesto volontario, ma le circostanze dovranno essere chiarite dagli accertamenti. Al momento non risultano note le generalità dell’uomo. La vicenda sarà sottoposta all’attenzione dell’autorità giudiziaria, alla quale verrà trasmessa la documentazione necessaria per gli approfondimenti previsti. Un caso che ricorda da vicino la tragedia accaduta l’altra settimana all’ospedale Maggiore di Novara.

Era rimasto ferito nello schianto al casello di Rondissone

Il trentatreenne si trovava al Cto dopo un grave incidente automobilistico. Secondo quanto riportato da Quotidiano Piemontese, si tratterebbe del conducente rimasto ferito a Rondissone lunedì 23 novembre, quando una Fiat 500L si era schiantata violentemente contro il separatore delle corsie del casello sull’autostrada A4 Torino-Milano. Un incidente che aveva richiesto un importante intervento dei soccorritori.

In quella circostanza l’automobilista era rimasto intrappolato nell’abitacolo ed era stato liberato dai vigili del fuoco, prima del trasferimento al Cto di Torino. Il ricovero era legato alle lesioni riportate nell’incidente e, secondo le informazioni diffuse nelle ultime ore, per il paziente era programmato un intervento chirurgico. Il collegamento tra i due episodi è stato riportato dalla stampa locale.

Nessuna avvisaglia durante il ricovero, accertamenti della procura

Secondo fonti ospedaliere citate dalla stampa, durante la degenza non sarebbero emersi segnali premonitori di quanto poi accaduto. Il paziente si trovava nel reparto specialistico di chirurgia vertebrale, dove era stato ricoverato in seguito al trauma. La notizia della morte ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, incaricate di ricostruire le circostanze dell’episodio.

L’Azienda ospedaliera provvederà a trasmettere alla procura di Torino la documentazione clinica e gli atti relativi alla vicenda, come previsto in situazioni di questo genere. Gli approfondimenti dovranno chiarire la dinamica e le circostanze del decesso, senza anticipare conclusioni definitive. Restano quindi in corso gli accertamenti su quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì all’interno dell’ospedale torinese.

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