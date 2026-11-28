Ha scelto di rinunciare alla propria voce pur di tornare a mangiare, sentire il sapore del cibo e condividere un pasto con altre persone. Una decisione difficile, che ha reso possibile un intervento di chirurgia ricostruttiva particolarmente complesso all’ospedale Maggiore della Carità di Novara. Dopo un anno e mezzo di alimentazione esclusivamente attraverso una sonda, un paziente ha finalmente recuperato la possibilità di nutrirsi per bocca.

L’operazione, eseguita da un’équipe multidisciplinare dell’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità con il contributo dell’Università del Piemonte Orientale, ha richiesto diverse ore. Per ricostruire l’esofago mancante i chirurghi hanno utilizzato una parte del colon, ripristinando il collegamento tra la faringe e lo stomaco. Il decorso post-operatorio è stato regolare e il paziente ha iniziato la riabilitazione. Lo riporta il Corriere di Novara.

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Non poteva deglutire nemmeno un sorso d’acqua

La vicenda ha avuto origine in Lombardia, dove l’uomo era stato sottoposto all’asportazione completa dell’esofago dopo aver ingerito accidentalmente una sostanza caustica. Le conseguenze erano state drammatiche: da quel momento non era più riuscito a deglutire nulla, nemmeno l’acqua. Per ricevere il nutrimento necessario doveva affidarsi esclusivamente a una sonda per alimentazione enterale.

Le difficoltà non si limitavano all’impossibilità di mangiare. L’uomo non era nemmeno in grado di inghiottire la saliva prodotta naturalmente dall’organismo, circa mezzo litro al giorno, ed era costretto a espellerla dalla bocca. Una condizione che comprometteva profondamente la vita quotidiana, privandolo anche della dimensione sociale legata al cibo e alla condivisione dei pasti.

La scelta più difficile: perdere la voce per recuperare la deglutizione

Gli specialisti di Novara hanno studiato una soluzione chirurgica per ricostruire il tratto digestivo superiore. Gli accertamenti preoperatori avevano confermato la fattibilità dell’intervento, ma con una condizione particolarmente impegnativa: per procedere sarebbe stato necessario asportare anche la laringe. Il paziente è stato informato delle conseguenze, dei rischi e delle possibili alternative.

Alla fine ha deciso di sottoporsi all’operazione, accettando la perdita della voce naturale pur di recuperare la possibilità di alimentarsi. «È stata una scelta di una dignità e di un coraggio straordinari», racconta il professor Sergio Gentilli, direttore della struttura complessa di Chirurgia del Maggiore. «Lui ha scelto di poter tornare a nutrirsi in autonomia, a sentire il sapore del cibo, a non dipendere più da una sonda». Una decisione maturata nella piena consapevolezza delle conseguenze.

Un tratto di colon al posto dell’esofago

La procedura ha richiesto un complesso intervento ricostruttivo, durante il quale i chirurghi hanno prelevato una porzione del colon e l’hanno trasferita nella regione cervicale e toracica. Il segmento intestinale è stato utilizzato per sostituire l’esofago asportato, creando un nuovo percorso per consentire il passaggio degli alimenti dalla faringe allo stomaco.

All’operazione hanno partecipato, oltre al professor Sergio Gentilli, i chirurghi Paolo Bellora e Giordana Daloisio e gli otorinolaringoiatri Paolo Aluffi Valletti ed Eric Malgiati. Un lavoro multidisciplinare che ha coinvolto competenze altamente specialistiche, indispensabili per affrontare una ricostruzione anatomica tanto delicata e per garantire al paziente le migliori condizioni di recupero.

Ora la riabilitazione per imparare a comunicare di nuovo

Il decorso successivo all’intervento è stato regolare. Il paziente ha iniziato un percorso di rieducazione alla deglutizione, necessario per imparare a utilizzare il tratto digestivo ricostruito. Parallelamente, è stata avviata la riabilitazione logopedica per recuperare la comunicazione, attraverso modalità alternative e l’apprendimento della voce esofagea o tracheoesofagea.

«Questi interventi non sono solo tecnici», sottolinea Gentilli. «Sono un lavoro di squadra che inizia mesi prima, con lo studio anatomico, vascolare e funzionale, e continua mesi dopo, con la riabilitazione». Un percorso lungo, che richiede preparazione e collaborazione tra specialisti. Per il chirurgo, restituire la possibilità di mangiare significa recuperare una parte dell’identità personale, oltre che una funzione essenziale dell’organismo.

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