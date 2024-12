Fiamme nel boschi sopra Quarona: operatori al lavoro. LE FOTO

Fiamme nel boschi sopra Quarona: operatori al lavoro. Un principio di incendio ha interessato la zona del Fei.

Fiamme nel boschi sopra Quarona: operatori al lavoro

Vigili del fuoco, volontari delle squadre antincendio e carabinieri forestali al lavoro dalla mattinata di oggi, venerdì 27 dicembre, a causa di un principio di incendio che si è innescato nella vegetazione sopra Quarona. In particolare, l’allarme è scattato per il fuoco che stava allargandosi in regione Fei, in una zona di bosco e sottobosco.

Sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Varallo Sesia e da quello Volontario di Cravagliana. A loro si sono poi aggiunti anche i volontari delle squadre Aib, che hanno subito circoscritto l’area dell’incendio.

Fuoco circoscritto

Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco e alla collaborazione con quelle Aib è stato possibile circoscrivere il rogo, impedendone il propagarsi.

I danni sono quindi limitati, anche se l’intervento è tuttora in corso per la bonifica della zona e per verificare che il fuoco non riprenda, magari a causa di una foalata di vento che riettivi delle braci ancora roventi. Presenti sul posto anche i carabinieri forestali, che cercheranno di capire come si sia originato l’incendio.

