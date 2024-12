Incendio boschivo sulle colline del lago d’Orta. Le fiamme sono state alimentate anche dalle forti raffiche di vento.

Incendio boschivo sulle colline del lago d’Orta

Boschi in fiamme nelle collin che circondano il lago d’Orta. E’ accaduto l’altra sera, in un territorio compreso tra i comuni di Pettenasco e di Miasino. Difficile capire quale sia stata l’origine del rogo, ma di certo le fiamme sono state molto aiutate dalla forti raffiche di vento, che hanno reso difficile l’intervento degli operatori.

Sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco e numerosi volontari delle squadre Aib della zona. Oltre alla vegetazione, nell’area vicino all’incendio ci sono anche alcune abitazioni, per cui è stata riposta la massima attenzione a evitare le che le fiamme potessero avvicinarsi alle case abitate.

Ore di lavoro contro il vento

Vigili e volontari hanno lavorato per ore, contro il fuoco e contro le raffiche di vento. Ma alla fine sono riusciti a circoscrivere e a estinguere il rogo, limitando i danni. La zona è stata pattugliata tutta la notte per evitare che le braci, magari aiutate ancora dal vento potessero riprendersi e far ripartire l’incendio.

