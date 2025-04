Fibra ottica a Borgosesia, accordo per sistemare le strade martoriate. Nei mesi scorsi il Comune aveva bloccato tutta l’operazione a tutela della viabilità.

Fibra ottica a Borgosesia, accordo per sistemare le strade martoriate

Incontro operativo in municipio a Borgosesia per discutere dei ripristini stradali dopo gli scavi per la posa dei cavi della fibra ottica. Il sindaco Fabrizio Bonaccio che ha ricevuto il responsabile Fibercop area nord-ovest, Davide Polidori e il responsabile di zona Fabio Battioli.

«E’ stato un confronto proficuo – spiega il primo cittadino -, che ha permesso di ottenere l’impegno ad intervenire per sistemare i tratti interessati dai lavori. Dopo aver segnalato più volte i disagi creati dagli interventi per la posa della rete veloce nelle vie della città, ho incontrato i responsabili di Fibercop e delle ditte che operano sul territorio, alle quali avevo più volte contestato i pessimi ripristini effettuati».

Come si ricorderà, a settembre il Comune aveva adirrittura imposto lo stop a nuovi lavori proprio perché gli asfalti non venivano ripristinati a dovere.

Accordo sul rifacimento di tutti i tratti interessati

«All’evidenza dei fatti – prosegue il sindaco -, siamo giunti ad un accordo che prevede il rifacimento totale di tutti i tratti della città dove si presenta una assoluta inadeguatezza dei ripristini attualmente effettuati, che non sono minimamente in linea con i protocolli d’intesa a suo tempo sottoscritti».

C’è ora una tempistica per gli interventi: «Ai primi di maggio inizieranno i lavori, che prevedono una nuova fresatura e la riasfaltatura dei tratti danneggiati – anticipa Bonaccio -. Seguirò personalmente, al fianco degli uffici comunali competenti, affinché Fibercop faccia seguire fatti concreti agli impegni assunti. Non accetterò nulla di meno che la perfezione dei ripristini perché il mio compito è quello di garantire gli interessi dei cittadini, che hanno il diritto di essere tutelati da chi li rappresenta».

