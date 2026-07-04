Fine delle code: riaperta la strada di Bettole dopo due giorni di cantieri

È stata riaperta nella serata di ieri, venerdì 3 luglio, la strada che attraversa la frazione Bettole a Borgosesia. Una strada rimasta chiusa per due giorni a causa dei lavori di ripristino definitivo dei sottoservizi. L’intervento, avviato giovedì mattina, aveva comportato lo stop alla circolazione in entrambe le direzioni e la deviazione del traffico lungo gli itinerari alternativi.

La riapertura ha consentito di riportare alla normalità uno dei collegamenti più utilizzati da chi entra ed esce da Borgosesia dall’area novarese. Il cantiere, annunciato nei giorni scorsi, era stato programmato per completare le opere già avviate nei mesi precedenti e consegnare alla frazione un tratto stradale rinnovato e più sicuro.

Due giorni difficili per la viabilità

Come era facilmente prevedibile, la chiusura ha però provocato disagi pesanti, soprattutto nelle ore di punta. Il traffico si è concentrato sulle strade alternative, con rallentamenti lungo corso Vercelli, verso Bornate, Serravalle e sulle direttrici più utilizzate dai pendolari. Sui social non sono mancate proteste, ironie e segnalazioni di tempi di percorrenza molto più lunghi del solito.

Proprio durante i lavori è intervenuto l’assessore alla viabilità Paolo Urban, che ha voluto verificare di persona la situazione a Bettole. «Sono andato personalmente a verificare la situazione a Bettole – scrive in un post apparso venerdì mattina -. Come concordato e promesso, i residenti possono accedere alle proprie abitazioni», ha scritto, precisando anche di aver parlato con il gestore della trattoria per predisporre una segnaletica chiara sull’apertura dell’attività.

Urban: «Lavori indispensabili»

L’assessore non ha negato i problemi alla circolazione: «C’era traffico? Certamente. Ed è anche normale: tutto il flusso veicolare è stato convogliato su un’unica strada». Urban ha spiegato che l’intervento era necessario e complesso, aggiungendo che la scelta di far lavorare più imprese contemporaneamente è stata adottata proprio per ridurre i tempi del cantiere.

«Siamo consapevoli del disagio», aveva aggiunto l’assessore, sottolineando di viverlo anche nei propri spostamenti tra Borgosesia e Grignasco. Poi l’appello: «Chiedo ancora un po’ di pazienza e collaborazione: l’obiettivo è terminare i lavori nel più breve tempo possibile». E sulle polemiche: «Comprendo le critiche quando sono costruttive, non quelle offensive. I disagi passeranno, i benefici di un’opera realizzata resteranno per molti anni».

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