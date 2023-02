Furgone a Borgosesia trasportava i surgelati a 10 gradi: scatta la maxi-multa. Nel camioncino c’erano carni e prodotti etnici. Sanzione di 3200 euro per il conducente.

Furgone a Borgosesia trasportava i surgelati a 10 gradi: scatta la maxi-multa

Carne, latticini, surgelati e formaggi conservati nella cella frigo del camion a una temperatura di +10 gradi, anziché -18 gradi come prevede la legge. Un autotrasportatore proveniente dalla Lombardia e fermato a Borgosesia è stato sanzionato dalla Polstrada di Varallo. Nei giorni scorsi la pattuglia era impegnata nei normali controlli sul territorio per le verifiche di rito sulla circolazione di merci su strada.

A un certo punto gli agenti hanno fermato un autocarro adibito al trasporto di alimentari. Alla guida c’era un cittadino rumeno residente in provincia di Lodi. Il carico era composto da alimenti destinati al mercato etnico, vale a dire carni lavorare, latticini, surgelati, kebap e formaggi con spezie. Va a dire cibi che avrebbero potuto essere consumati in alcuni locali della zona.

LEGGI ANCHE: Il furgone dei rifiuti parte da solo: incidente a Grignasco

Una temperatura di 28 gradi superiore al dovuto

Subito gli agenti si sono accorti che la temperatura all’interno di quella che doveva essere una cella frigo per il trasporto di alimenti non era idonea. E’ stato quindi richiesto l’intervento del personale specializzato della sede di Borgosesia dell’Asl Vercelli che ha accertato la temperatura all’interno del furgone: era di 10 gradi, invece che -18 gradi come previsto dalla legge.

Scatta la maxi multa

Inoltre dai controlli effettuati la cella frigo aveva i certificati di idoneità scaduti. Per questo motivo tutti gli alimenti sono stati sottoposti a vincolo sanitario, mentre il conducente è stato sanzionato con una multa da 3205 euro.

Proseguono le attività di controllo sul territorio da parte degli uomini della Polstrada del comandante Leonardo Scagliotti sia per quanto riguarda la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione delle merci su strade per garantire la salute di tutti.