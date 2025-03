Il Borgo con cilindro e “cassù” per celebrare il funerale del Peru. Il carnevale si conclude con il goliardico Mercu Scurot. In Pro loco pranzo e assegnazione del premio “Zanni”.

Scuole chiuse e buona parte delle attività ferme per celebrare il funerale del Peru Magunella. Oggi, mercoledì 5 marzo, è il giorno del Mercu Scurot, l’evento più caratteristico del carnevale di Borgosesia e uno dei più suggestivi di tutto il Piemonte.

Il programma della giornata inizia intorno alle 10 con la distribuzione dei “cassù” (il tipico mestolino in legno che viene usato per le abbondanti libagioni di vino in giro per la città). Ci sarà un primo corteo in centro, poi a mezzogiorno il pranzo ufficiale in Pro loco con l’assegnazione del premio “Zanni-Borgosesia la meja cità”. Alle 14.30 partenza del corteo pomeridiano, alle 21 fiaccolata verso il piazzale della stazione ferroviaria dove sarà data lettura del testamento del Peru e la maschera salirà al rogo per lasciare spazio allo spettacolo pirotecnico.

Una città in festa

La tradizione impone che al Mercu Scurot si partecipi con l’abito adatto: cilindro e mantella rigorosamente neri, in segno di lutto. La consuetudine consiglia anche un bel fiocco bianco annodato sul cilindro. E con il proprio “cassù” appeso al collo si può assaporare al meglio la magica atmosfera del Mercu.

In città, oltre ai locali aperti, saranno numerosi i punti di ristoro e di approvvigionamento di vino, fissi e mobili. Gireranno anche musicisti e bande, e risuonerà la canzone del Mercu, colonna sonora immancabile della giornata. Una festa che attira sempre migliaia di persone da tutta la valle così come anche da centri lontani.

