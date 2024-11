Il sindaco di Borgosesia sul caso dei vigili: aspettiamo il corso della giustizia. Fabrizio Bonaccio interviene dopo l’avvio dell’indagine per peculato a carico di tre agenti. Ora ci sono problemi di personale.

Il sindaco di Borgosesia sul caso dei vigili: aspettiamo il corso della giustizia

Si prenderà atto della situazione quando sarà fatta chiarezza sui fatti, e sarà tutelata l’onorabilità dell’amministrazione comunale. Così, in estrema sintesi, il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio commenta il recente caso dei tre agenti della polizia locale finiti sotto indagine per peculato. Bonaccio divulga la sua presa di posizione attraverso un breve comunicato.

«Sono in corso indagini da parte delle autorità competenti – dice il primo cittadino – Pertanto ritengo doveroso mantenere la massima riservatezza finché non sarà fatta completa luce sulla dinamica dei fatti. Desidero assicurare ai cittadini di Borgosesia che verranno intraprese tutte le azioni volte a tutelare l’onorabilità del nostro Comune e il rispetto della giustizia. Non appena vi saranno dati certi, sarà mia cura dare corretta e trasparente informazione. Sono dispiaciuto per la contingente mancanza di agenti sul territorio: farò tutto il possibile per limitare i disservizi».

Problemi di personale

In effetti, la pattuglia dei vigili urbani di Borgosesia si ritrova ai minimi storici, con i tre indagati a cui è stata tolta l’arma e poi con le successive dimissioni del comandante. Si tratta di far fronte alle necessità quotidiane con pochi effettivi in servizio, per cui non è escluso che in qualche occasione possano arrivare rinforzi dai centri vicini.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook