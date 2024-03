Incidente alle ferrovie di Borgosesia, la Cgil: chiarezza sull’accaduto. L’altro giorno uno degli operai si è ferito in modo grave. «Era un precario».

C’è un uomo che ha riportato gravi lesioni, si faccia chiarezza su quanto accaduto. E’ la richiesta della Cgil provinciale di Vercelli in merito all’incidente occorso l’altro giorno a Borgosesia, quando un operaio di quelli impiegati nei lavori alla ferrovia è stato portato in ospedale con codice rosso.

L’uomo non era in pericolo di vita, ma la situazione imponeva la massima urgenza. «Vittima del grave infortunio – sottolinea la Cgil – un operaio dipendente Unifer, ditta esecutrice in appalto dei lavori di adeguamento della linea ferroviaria Novara-Varallo. Lavoratore occupato con un contratto in somministrazione, ovvero oltremodo precario. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, ma è già acclarato che l’operaio ha riportato gravi lesioni. Purtroppo, per l’ennesima volta torniamo a denunciare un infortunio le cui conseguenze potevano essere nefaste».

Chiesta la massima vigilanza

«Tutta la Cgil ribadisce la necessità della vigilanza, indispensabile nell’applicazione rigorosa delle norme di sicurezza in tutti i cantieri, nei lavori in appalto e nello specifico nei cantieri di manutenzione ferroviaria. Altro elemento su cui è necessario intervenire è la stabilizzazione dei contratti e la formazione per tutti i lavoratori. Vigilare senza indugio è l’unica via per attuare tutte le forme di prevenzione che possono evitare qualsiasi infortunio»

Questa la posizione di Valter Bossoni, segretario generale della Camera del lavoro Vercelli Valsesia e Ivan Terranova, segretario generale Fillea Cgil Vercelli Valsesia.