Lavori in corso e auto in coda tra Borgosesia e Grignasco. LE FOTO

Lavori in corso e auto in coda tra Borgosesia e Grignasco. Aperto il cantiere per la creazione di una nuova rotonda, si viaggia a senso unico alternato.

Lavori in corso e auto in coda tra Borgosesia e Grignasco

Cantiere e disagi lungo la strada provinciale che collega Borgosesia a Grignasco. L’altro giorno sono infatti partiti i lavori finalizzati alla creazione di una rotatorio a servizio dell’area industriale che i trova alla periferia di Grignasco. Un progetto peraltro atteso da anni: l’obiettivo è quello di creare uno svincolo sicuro per i mezzi che entrano ed escono dalla zona produttiva, raggiunta ogni gioni dai dipendenti delle azienda e dai camion che portano i materiali o i prodotti finiti.

La rotatoria permetterà al transito di essere più fluido e più sicuro per tutti.

Si viaggia a senso unico alternato

Ovviamente in fase di cantiere sono da mettere in conti disagi. All’altezza della rotatoria si viaggia infatti a senso unico alternato, con il flusso dei veicoli che viene gestito da un impianto semaforico. Inevitabili gli incolonnamenti nelle ore di punta: si ancdrà avanti approssimativamente per un paio di settimane.

Foto di Sandro Mori

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook