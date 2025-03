Lotteria del carnevale di Borgosesia: ecco tutti i numeri vincenti. Il primo premio (un buono viaggio) è abbinato al numero 12312.

Lotteria del carnevale di Borgosesia: ecco tutti i numeri vincenti

Sono stati estratti ieri i numeri vincenti della lotteria del carnevale di Borgosesia 2025. Sono dodici i premi collegati ai biglietti. Il primo, consistente in un buono viaggio, è abbinato al numero 12312. Il secondo (in palio una asciugatrice Beko) è andato al numero 12596. A seguire: 13678 (Apple Ipad), 17657 (weekend per due), 14236 (Dyson v8), 08086 (orologio Garmin), 15326 (giornaliero per due persone Terme di Premia), 02335 (cena per due), 08028 (macchina portatile caffè), 13245 (cesta salumi), 03653 (cesta formaggi), 11652 (aperitivo per due).

Per ritirare il premio

In caso di vincita, per il ritiro dei premi va contattato il numero 347.6448.545 entro novanta giorni dalla data di estrazione. Per il ritiro presentarsi con il biglietto originale e la fotocopia del documento di identità.

La lotteria del carnevale di Borgosesia riveste un aspetto particolarmente importante nell’organizzazione della manifestazione in quanto il ricavato della vendita dei biglietti contribuisce a sostenere l’ingresso gratuito per il pubblico alle tre sfilate in piazza. Sfilate che si confermano un appuntamento quanto mai apprezzato, come testimoniato dalle migliaia di spettatori che hanno seguito nelle scorse domeniche il passaggio di carri e mascherate.

