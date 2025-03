L’ufficio del lavoro si sposterà nel vecchio ospedale di Borgosesia. Il Comune ha già ottenuto un finanziamento di 800mila euro per i lavori di ristrutturazione.

L’ufficio del lavoro si sposterà nel vecchio ospedale di Borgosesia

Ci sono 800mila euro in arrivo a Borgosesia per ristrutturare il primo piano dell’ex ospedale di piazzale Lora e adattarlo per ospitare l’ufficio provinciale del lavoro, attualmente al Lingottino.

«Nei mesi scorsi – spiega il sindaco, Fabrizio Bonaccio – l’ufficio del lavoro ha contattato il Comune chiedendo la disponibilità di spazi più ampi degli attuali, visto che il numero dei loro addetti è aumentato nel corso degli anni. Non avendo disponibilità di locali pronti all’uso, abbiamo proposto il primo piano dell’ex ospedale, la cui metratura è perfetta per le loro esigenze. Ma richiedono una ristrutturazione prima di poter essere utilizzati».

Continua il recupero dell’ospedale

«Si aggiunge quindi un nuovo tassello nel recupero del grande stabile che ospitava l’ospedale Santi Pietro e Paolo, al cui interno hanno già trovato posto gli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps al piano terreno, oltre al nuovo centro cottura negli spazi un tempo destinati al pronto soccorso».

Prosegue il sindaco: «Il nostro obiettivo è che a Borgosesia tutti i valsesiani possono trovare i servizi fondamentali di cui hanno bisogno, senza dover scendere fino a Vercelli. Lavoriamo quindi non solo per i nostri cittadini, ma per tutto il territorio: siamo la seconda città della provincia di Vercelli, e ci impegniamo per essere un punto di riferimento per tutti i cittadini della valle».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook