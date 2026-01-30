Ospedale di Borgosesia, si inaugura il pronto soccorso rinnovato. Un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di rilancio del “Santi Pietro e Paolo”.

Ospedale di Borgosesia, si inaugura il pronto soccorso rinnovato

Cambia volto il pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia. Domani, sabato 31 gennaio, verranno inaugurati i nuovi locali, al termine di un intervento di ampliamento e ristrutturazione avviato il 4 agosto 2025 e finanziato dall’Asl con un investimento complessivo di 500mila euro.

I lavori hanno consentito di ridisegnare in modo significativo gli spazi dell’emergenza-urgenza, con l’obiettivo di migliorare accoglienza, funzionalità e qualità dell’assistenza. Il nuovo pronto soccorso dispone ora di quattro postazioni di osservazione breve intensiva, di un’area con “visiva” che permette agli operatori il monitoraggio costante dei pazienti, di spazi più ampi per l’attesa degli utenti e di una stanza dedicata alle carrozzine, separata e attrezzata con vetro e campanelli.

Il piano generale sull’ospedale

Un risultato che si inserisce nel più ampio percorso di rilancio dell’ospedale “Santi Pietro e Paolo”. Negli ultimi mesi la struttura ha registrato un potenziamento delle prestazioni ambulatoriali e l’attivazione dei primi 10 posti letto Cavs (continuità assistenziale a valenza sanitaria) per la riabilitazione post acuzie, anche in ambito cardiologico, destinati a diventare 30 nelle prossime settimane.

A questi dati si aggiunge l’incremento degli interventi ortopedici, cresciuti del 146 per cento grazie all’introduzione di nuove tecnologie, tra cui il robot chirurgico Mako.

Cantiere finito in anticipo

Particolare rilievo assume anche il rispetto dei tempi di consegna: l’apertura dei nuovi spazi arriva infatti con un mese di anticipo rispetto alle previsioni iniziali, che indicavano marzo 2026 come termine dei lavori. Un elemento che, secondo l’amministrazione comunale, rafforza uno dei cardini del piano di rilancio: la garanzia dell’assistenza sul territorio.

