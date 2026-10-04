Il palazzetto Loro Piana cambia volto: più di 2 milioni per Borgosesia

Il Comune di Borgosesia predisporrà entro la fine del 2026 il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’efficientamento energetico del palazzetto Loro Piana. L’amministrazione si è aggiudicata un contributo di 1.593.387,68 euro attraverso il bando Gse.3, come annunciato dal sindaco Fabrizio Bonaccio.

Al finanziamento si aggiungerà una quota comunale pari al 30 per cento del contributo, circa 500mila euro. L’importo complessivo supererà così i 2 milioni di euro; circa 1,5 milioni sono destinati ai lavori. Per Bonaccio è un’opportunità per rendere la struttura «energeticamente all’avanguardia» e avviare un percorso di rinnovamento per uno degli spazi sportivi della città.

Gli interventi previsti

Il progetto interesserà diversi elementi del palazzetto. L’assessore allo sport Paolo Urban parla di un intervento «molto corposo», pensato per migliorare le prestazioni energetiche e il comfort degli utenti. Sono previsti lavori sull’involucro dell’edificio, sull’illuminazione e sugli impianti, insieme all’installazione di una fonte di energia rinnovabile.

Nel dettaglio, l’amministrazione indica:

isolamento termico e sostituzione dei serramenti;

miglioramento dell’illuminazione;

installazione di un impianto solare fotovoltaico;

sostituzione della climatizzazione e installazione di pompe di calore.

«Aggiorneremo completamente il palazzetto dal punto di vista energetico, offrendo agli utenti un contesto moderno, sicuro e confortevole», afferma Urban.

L’obiettivo di ampliare le attività

Il bando prevede che i lavori siano affidati entro 18 mesi dalla concessione del contributo. Bonaccio intende accelerare: dopo il progetto di fattibilità, il Comune vuole avviare quanto prima la gara per il progetto esecutivo e l’appalto. Al momento si tratta dunque di interventi programmati; i tempi di avvio del cantiere dipenderanno dai successivi passaggi progettuali e amministrativi.

Il sindaco guarda anche alle possibilità future della struttura. L’efficientamento potrebbe creare le condizioni per richiedere, in un secondo momento, le autorizzazioni necessarie a ospitare attività diverse dallo sport. «Vogliamo dare a Borgosesia una struttura adeguata alle dimensioni e al ruolo della nostra città», spiega Bonaccio, citando conferenze ed eventi culturali, formativi e istituzionali.

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