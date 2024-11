Passerella di caschi rossi sulla Cremosina: iniziativa contro l’alta velocità. Iniziativa proposta da Luigi Dimino per sensibilizzare i motociclisti ad andare più lentamente.

Passerella di caschi rossi sulla Cremosina: iniziativa contro l’alta velocità

«Mettiamo i vecchi caschi nelle curve della Cremosina per sensibilizzare i motociclisti». L’idea viene lanciata da Luigi Dimino, noto cantante e grande appassionato delle due ruote, anche se da qualche tempo lotta contro una malattia invalidante. «Da noi – spiega – c’è un problema sulla Cremosina dove spesso capitano incidenti e a volte anche mortali».

I controlli vengono effettuati dalla Polstrada sul tratto. «E’ vero – riprende -, ma l’area non può essere presidiata per tutta la giornata. Dopo le due ore di controllo, molti motociclisti continuano a passare senza pensare ai limiti e ai rischi».

L’idea dei caschi rossi

Quello che serve è dunque un intervento che smobiliti le coscienze: «Mi piacerebbe sensibilizzare facendo una raccolta di caschi vecchi da parte di motobikers, tingerli di rosso e posizionarli in ogni curva con un cartellino che fa pensare ad ogni motociclista e lo faccia riflettere. Si potrebbe pensare di posizionare anche delle sagome, ma il casco fa di certo riflettere di più».

E da appassionato motociclista Dimino ricorda: «Andare in moto dà un senso di libertà, ma è possibile dosare un po’ il gas senza togliere il divertimento».

I problemi sulla Cremosina e sulla 299

La Cremosina da anni, soprattutto con la bella stagione, in alcune giornate rischia di trasformarsi in un vero e proprio circuito da gara con moto che sfrecciano incuranti del traffico presente.

La questione velocità sulle strade della Valsesia ha tenuto banco in queste settimane.

Due incidenti si sono registrati in pochi giorni sulla strada provinciale 299 della Valsesia nella zona di Roccapietra a Varallo. Giovedì scorso si era verificato uno scontro tra due auto con un 70enne che era stato portato in gravi condizioni in ospedale con l’elisoccorso. Ancora domenica scorsa intervento di ambulanza, vigili del fuoco, polizia stradale ed elisoccorso per un sinistro che aveva coinvolto un’auto e una moto. In questo caso ad avere la peggio è stato un motociclista portato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso a Novara.

