Paura per Paolo Tiramani, coinvolto in un incidente in autostrada in Liguria

Paolo Tiramani, ex sindaco di Borgosesia ed ex deputato, è rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, in un incidente lungo l’autostrada in Liguria. Il sinistro si è verificato nella zona di Genova Voltri, mentre il 43enne stava viaggiando in direzione di Pietra Ligure, nei pressi dell’area di servizio Turchino. Come è noto, Tiramani è amministratore di varie strutture di ospitalità per anziani, e il suo raggio d’azione comprende anche la Liguria.

Al momento non sono ancora stati resi noti tutti i particolari relativi alla dinamica. Secondo le prime informazioni disponibili, Tiramani avrebbe riportato la frattura di una vertebra. Un trauma che avrebbe comportato un grande spavento, mentre si attendono eventuali aggiornamenti più precisi sulle sue condizioni e sugli accertamenti effettuati dopo l’incidente.

Dalla guida di Borgosesia al Parlamento

La notizia ha rapidamente richiamato l’attenzione in Valsesia, territorio dove Tiramani è da anni una figura molto conosciuta. Classe 1983, ha guidato il Comune di Borgosesia dal 2017 al 2022, dopo aver già maturato esperienze nell’amministrazione locale e nelle istituzioni piemontesi.

Nel corso della sua attività politica è stato anche consigliere regionale del Piemonte e successivamente deputato durante la XVIII legislatura, tra il 2018 e il 2022. Il suo percorso istituzionale si è sviluppato su più livelli, mantenendo sempre uno stretto rapporto con Borgosesia e con il territorio valsesiano.

Attesa per nuovi aggiornamenti

Tiramani è conosciuto anche al di fuori della Valsesia per la lunga attività politica e amministrativa svolta negli anni. In queste ore, però, l’attenzione è concentrata soprattutto sulle sue condizioni fisiche, dopo il trauma riportato nel sinistro avvenuto lungo l’autostrada ligure.

In assenza di un quadro sanitario più dettagliato, restano valide soltanto le prime indicazioni finora emerse. Saranno gli accertamenti medici a definire l’entità della lesione e i tempi necessari per il recupero. Ulteriori elementi potranno chiarire anche le circostanze nelle quali si è verificato l’incidente nel tratto autostradale di Genova Voltri.

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