Poche ore di pioggia e cade la frana: che cosa è successo a Soliva. Per scongiurare altri eventi simili, nella frazione di Valduggia si ripulirà completamente il versante.

E’ stata sufficiente qualche ora di pioggia per isolare la frazione Soliva di Valduggia, peraltro liberata in un paio d’ore con il lavoro dei vigili del fuoco. Un episodio accaduto l’altro fine settimana che, per quanto non abbia fatto danni, conferma la precarietà del territorio comunale, soprattutto nelle frazioni, che spesso è colpito da frane e altre situazioni di dissesto idrogeologico.

Sabato 10 febbraio lo smottamento è sceso sulla strada tra località Fossetti e frazione Soliva. Sulla carreggiata è finito un albero, che ha trascinato terra e pietre. Per un paio di ore, la viabilità ha dovuto essere interrotta. Per ripristinare la situazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e di alcuni operatori comunali.

«Fortunatamente il materiale scivolato sulla strada non era molto e Soliva è rimasta isolata solo per due ore – spiega il sindaco Luca Chara -. Vigili del fuoco e cantonieri hanno messo in sicurezza il versante per permettere di transitare nuovamente».

Una frazione dove vivono sette persone

A Soliva abitano stabilmente sette persone, il resto delle abitazioni sono seconde case. L’ostacolo ha interessato praticamente una sola persona. «Un uomo che doveva passare si è trovato la strada interrotta dallo smottamento – dice il primo cittadino -: ha chiamato noi e i vigili del fuoco per segnalare il problema permettendo così un rapido intervento. La strada era riaperta in sicurezza già lo stesso pomeriggio, a breve si farà un ulteriore intervento per una pulizia completa».

L’intero territorio comunale risente dei danni da maltempo, in particolare dall’alluvione 2020 che stanno gradatamente andando a sistemarsi man mano che vengono riconosciuti finanziamenti. Nei prossimi mesi un lotto di lavori permetterà di intervenire a Rastiglione, Ca’ Ciottino, Orlonghetto, Lebbia. Il Comune sta attendendo risposta dalla Regione per la richiesta di finanziamenti per risolvere dissesti nelle frazioni di Valpiana, Zuccaro, Arlezze, Colma, Cavagna e Bertagnina.