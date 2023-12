Primi interventi di cataratta all’ospedale di Borgosesia. Grazie ai benefattori. «Le liste di attesa per questo problema sono assai lunghe, faremo del nostro meglio per accorciare i tempi».

Primi interventi di cataratta all’ospedale di Borgosesia. Grazie ai benefattori

D’ora in avanti per fare interventi agli occhi compromessi dalla cataratta non sarà più necessario andare all’ospedale di Vercelli, o in altri presidi. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i primi cinque interventi di questo tipo all’ospedale di Borgosesia, inaugurando così una nuova attività che permetterà di ridurre di molto le liste d’attesa in provincia.

La nuova attività di chirurgia oculistica è stata anche presentata nel corso di un incontro organizzato al “Santi Pietro e Paolo” con i vertici dell’Asl e dal direttore del comparto, dottor Giuseppe Macrì.

L’aiuto dei benefattori privati

«Abbiamo dato il via alla attività oculistica all’ospedale di Borgosesia – ha detto Eva Colombo, direttore generale dell’Asl Vercelli -. Il primo intervento è stato eseguito su una donna valsesiana. Vorrei ricordare che questo servizio è stato possibile grazie all’associazione Igea, che ha donato un microscopio oftalmico, e al Lions club Valsesia, che ha invece acquistato la poltrona chirurgica, entrambi utilizzati nel corso degloi interventi.

Grazie quindi a loro e chi ha contribuito a queste iniziative. Recentemente – ha detto ancora il direttore – abbiamo bandito un concorso rivolto a oculisti: sono state selezionate cinque persone idonee per i due posti, prossimamente potremo assegnare gli incarichi».

Liste di attesa da accorciare

«Per noi è una grande soddisfazione – ha aggiunto Fulvia Milano, direttore sanitario dell’Asl -: possiamo dire che le promesse fatte non sono assolutamente state vane. Oggi finalmente, grazie alle donazioni ricevute dalle due associazioni, siamo partiti con questo nuovo servizio. Parliamo di sale operatorie ottime e anche personale molto preparato e competente. Siamo entusiasti perché tutto ciò che avevano progettato si è realizzato. Sia l’ospedale di Borgosesia che quello di Vercelli stanno lavorando molto bene. Le attività ospedaliere, le richieste, i ricoveri e gli interventi sono in crescita».

Infine l’intervento di Giuseppe Macrì, direttore della struttura di oculistica sui due ospedali di Vercelli e Borgosesia: «Il mio grazie va a tutti gli operatori della struttura: ottimo l’operato degli infermieri di Vercelli e anche del personale di Borgosesia, che hanno dimostrato di saper apprendere e muoversi in fretta. Speriamo sia l’inizio di un ottimo lavoro perché le liste di attesa per gli interventi di cataratta sono effettiavemte lunghe. Noi faremo del nostro meglio per accorciarle».