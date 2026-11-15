Quarona, finisce l’incubo dell’acqua non potabile: si può tornare a bere dal rubinetto

Buone notizie per i cittadini di Quarona: l’acqua della rete idrica comunale è tornata a essere pienamente potabile. L’amministrazione comunale ha disposto la revoca immediata dell’ordinanza di non potabilità emanata nelle scorse settimane, dopo che le ultime analisi microbiologiche e chimiche hanno dato esito favorevole. Si chiude così un periodo caratterizzato da disagi per la popolazione.

I residenti possono quindi tornare a utilizzare normalmente l’acqua del rubinetto, sia per bere e preparare gli alimenti sia per le consuete necessità igieniche. Non è più necessario procedere alla bollitura prima del consumo. Il ritorno alla normalità rappresenta un importante passo avanti, anche se dal Comune arrivano alcune raccomandazioni per la gestione degli impianti domestici e per il contenimento dei consumi.

Le precauzioni da adottare negli impianti domestici

Alla luce delle criticità che hanno interessato la rete idrica nelle ultime settimane, l’amministrazione invita i cittadini a effettuare alcune semplici operazioni di manutenzione. In particolare, viene raccomandato di controllare e pulire i filtri dei contatori o degli eventuali sistemi di filtraggio generali presenti nelle abitazioni, dove potrebbero essersi accumulati residui e impurità.

Un’altra operazione consigliata riguarda i rubinetti di casa. Il Comune suggerisce infatti di procedere alla pulizia dei rompigetto di tutti i rubinetti, conosciuti anche come aeratori, smontando i piccoli filtri a rete ed eliminando eventuali sedimenti. Si tratta di accorgimenti utili per ripristinare correttamente gli impianti domestici dopo i problemi registrati nelle scorse settimane.

La scarsità di piogge impone ancora attenzione

La revoca dell’ordinanza di non potabilità non significa però che sia venuta meno la necessità di utilizzare l’acqua con attenzione. Il perdurare della carenza di precipitazioni continua infatti a rappresentare un elemento di preoccupazione. L’amministrazione comunale invita quindi la popolazione ad adottare comportamenti responsabili e contenere gli sprechi, riservando questa preziosa risorsa soprattutto alle esigenze quotidiane.

In particolare, viene raccomandato di destinare l’acqua potabile principalmente agli usi alimentari e igienico-sanitari. Restano invece sconsigliate le attività che comportano consumi non indispensabili, come il lavaggio di automobili e cortili o il riempimento di piscine e vasche. La collaborazione di ogni famiglia può contribuire a preservare le disponibilità idriche in una fase ancora segnata dalla scarsità di piogge.

Il sindaco: «Grazie ai cittadini per la collaborazione»

Superata l’emergenza legata alla qualità dell’acqua, proseguiranno le verifiche sulla rete comunale. A ribadirlo è il sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta: «Il Comune e i tecnici del servizio idrico continueranno a monitorare costantemente la rete per garantire la stabilità e la sicurezza dei parametri». L’obiettivo è assicurare il mantenimento delle condizioni di potabilità accertate con le ultime analisi.

Il primo cittadino rivolge inoltre un ringraziamento alla popolazione, chiamata nelle ultime settimane a fare i conti con le limitazioni all’utilizzo dell’acqua. «Ci scusiamo per i disagi subiti e ringraziamo sinceramente la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrate». Per Quarona si torna dunque alla normalità, senza dimenticare l’importanza di un utilizzo responsabile delle risorse idriche.

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