Quarona ricorda Ottavio Festa Bianchet, per 50 anni presidente dell’asilo “Zuccone”. Una targa per rendere omaggio a un benefattore.

Quarona ricorda Ottavio Festa Bianchet, per 50 anni presidente dell’asilo “Zuccone”

Una targa commemorativa per lo storico presidente: così l’asilo “Gaetano Zuccone” di Quarona ha voluto rendere omaggio a Ottavio Festa Bianchet a cinque anni dalla morte.

L’imprenditore tessile, scomparso nel 2018, è stato un grande benefattore per l’istituzione scolastica di via Marconi. «Con lo sguardo rivolto verso il futuro ha sempre cercato di esser presente contribuendo alla crescita e al miglioramento della scuola e ricoprendo il ruolo di presidente per più di cinquant’anni – ha sottolineato Gianni Barberis, presidente del consiglio direttivo dell’asilo quaronese, scoprendo la targa dedicata al suo predecessore -. Ed oggi siamo qui per rendere omaggio ad una persona che davvero tanto ha fatto per i bambini di allora e i bambini di oggi».

Gli amici e il sindaco

Presenti alla cerimonia il sindaco Francesco Pietrasanta che ha voluto fare i complimenti alle insegnanti e al personale dell’asilo per le attività portate avanti e per quelle già in previsione, e Arduino Vettorello, legato da profonda amicizia con Festa Bianchet, che ha voluto rimarcare oltre all’impegno per i giovani il forte impatto nell’ambito professionale.

Il nome del quaronese è infatti collegato alla filatura Lora & Festa, fondata nei primi anni del Novecento e che si è fatta conoscere in tutta la valle e oltre i confini locali, per la produzione di filati e prodotti manifatturieri. Le emozioni sono state il filo conduttore della giornata, alla presenza dei familiari di Ottavio Festa Bianchet, proseguita con la benedizione della targa da parte del parroco don Matteo Borroni e un lungo applauso. I presenti si sono quindi spostati nel salone principale della scuola dove i bimbi hanno proposto canzoni natalizie e balli per le loro famiglie.