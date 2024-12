Riapre il ponte di Agnona a Borgosesia: i lavori riprenderanno in primavera. Serviranno ancora tre settimane per completare il restauro dello storico manufatto.

Riapre il ponte di Agnona a Borgosesia: i lavori riprenderanno in primavera

Stop ai lavori durante l’inverno, si riparte in primavera. E da martedì 17 dicembre alle 12 sarà quindi di nuovo possibile percorrere il ponte di Agnona, sia per i veicoli che per i pedoni.

«La sede stradale è già stata completata, così come il restauro delle spalliere interne del ponte. Rimangono solo da completare i lavori di pulitura delle facciate esterne – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio. – Ma le temperature rigide rendono impossibile agli operatori proseguire con l’intervento. Per questo abbiamo deciso di sospendere quest’ultima parte dei lavori, che riprenderanno in primavera».

Si lavora da inizio luglio

L’intervento complessivo al ponte di Agnona è iniziato l’1 luglio: «Siamo partiti con il primo lotto che prevedeva la rimozione della pavimentazione della carreggiata, composta di pietre miste a residui di asfalto – ricorda il sindaco –. Quindi le pietre sono state opportunamente ripulite, trattate e poi riposizionate per restituire alla carreggiata l’aspetto originale. Si è poi passati al secondo lotto – continua il primo cittadino – con i lavori sui prospetti: eliminazione degli infestanti e pulitura delle pietre, annerite dall’inquinamento».

Una nuova illuminazione

Ad oggi è stato eseguito circa il 90 per cento dell’intervento: «L’ultimissima parte di lavori che rimane da eseguire partirà a marzo e avrà una durata di circa tre settimane – conclude Bonaccio –. Dopo di che il nostro ponte tornerà a risplendere come un tempo, e ancor di più, grazie ad una speciale illuminotecnica: sarà la vera e sontuosa porta della Valsesia, che inaugureremo con il giusto risalto».

