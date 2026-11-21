Maggiora ha dato sabato l’ultimo saluto a Maria Pia Tozzini, scomparsa all’età di 84 anni. I funerali si sono svolti nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale del paese, dove la donna era conosciuta soprattutto per aver gestito a lungo la tabaccheria, oggi portata avanti dalla figlia. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità e colpisce anche il mondo del volontariato locale, al quale la famiglia è profondamente legata.

Per tanti anni dietro il bancone della tabaccheria

Maria Pia Tozzini era uno di quei volti che, con il passare degli anni, diventano familiari a un intero paese. La sua attività nella tabaccheria di Maggiora l’aveva portata a incontrare quotidianamente tanti residenti. Un lavoro a stretto contatto con le persone, che aveva contribuito a renderla conosciuta nella comunità, ben oltre la cerchia delle amicizie e dei rapporti familiari.

La tabaccheria è rimasta un’attività di famiglia e oggi viene gestita dalla figlia, che ha raccolto il testimone della madre. Un elemento di continuità per un esercizio commerciale legato alla vita del paese. Il ricordo di Maria Pia resta così associato anche a quel negozio nel quale aveva trascorso tanti anni, diventando una presenza abituale per generazioni di clienti.

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Una famiglia da sempre vicina all’Avis di Maggiora

Il nome della famiglia Tozzini è particolarmente conosciuto anche nell’ambiente dell’Avis comunale. Il marito Gaudenzio ha ricoperto in passato la carica di presidente della sezione locale, ruolo che è stato assunto anche dal genero. Un legame con la donazione del sangue che si è consolidato negli anni e ha coinvolto diversi componenti della famiglia.

Ancora oggi, infatti, gran parte dei familiari fa parte del consiglio direttivo dell’associazione. Una presenza significativa nella realtà del volontariato maggiorese, dove la famiglia ha assunto nel tempo incarichi di responsabilità. Un impegno tramandato e condiviso tra generazioni, che rappresenta uno degli aspetti per i quali il nucleo familiare è conosciuto e apprezzato in paese.

Il ricordo dell’Avis: “Una donna eccezionale”

A ricordare Maria Pia Tozzini è Nadia Cremona, attuale presidente dell’Avis di Maggiora, che ne sottolinea le qualità personali. «Era una donna eccezionale, sempre precisa e sul pezzo», racconta. Un ritratto fatto di stima e affetto, che restituisce l’immagine di una persona conosciuta non soltanto per la sua attività commerciale, ma anche per il carattere.

«La vedevo spesso con il marito ed erano davvero una bella coppia, molto elegante e distinta. È una perdita per la nostra associazione e per la comunità», aggiunge Cremona. Parole che accompagnano il saluto a Maria Pia, le cui esequie sono state celebrate sabato nella chiesa parrocchiale. Ora riposa nel cimitero di Maggiora, il paese al quale era legata la sua storia.

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